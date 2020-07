Giá vàng hôm nay 28/7/2020: Giá vàng phi mã đạt đỉnh 56 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Tin tức về giá vàng trên thế giới mới nhất được cập nhật lúc 6h30 sáng nay cho thấy, giá vàng đã tăng 0,64% lên 1.957,50 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 8 lên 1,21% tương đương 1.954,25 USD, ghi nhận vào lúc 6h30 (giờ Việt Nam) hôm nay.

Khảo sát trên Kitco cho hay, giá vàng trên thế giới sẵn sàng lên mức kỷ lục là 2.000 USD/ounce. Các chuyên gia của tờ Wall Street cũng dự báo tuần này giá vàng sẽ tăng lên. Tương tự. các nhà đầu tư trên Main Street cũng tham gia cuộc khảo sát và đưa ra dự đoán giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng cao.

Giá vàng thế giới vẫn giữ ở mức kỷ lục

Đa phần các dự báo đều cho rằng yếu tố khiến giá vàng trên thế giới suy yếu đó là tìm được ra loại vaccien phòng ngừa bệnh COVID-19.

Bên cạnh đó nước Mỹ cũng sắp thông qua gói kích thích kinh tế mới trị giá 1.000 tỷ USD. Điều này đẩy mạnh giá vàng trên thế giới tăng lên ở mức kỷ lục, phá vỡ ngưỡng cản 1.920 USD/ounce.

Giá vàng Việt Nam

Giá vàng trong nước hôm nay có sự bứt phá mạnh mẽ, tăng nhanh hơn cả mức độ tăng trưởng trên thế giới. Nguyên nhân không gì khác đó là sự quay lại của dịch bệnh sau 99 ngày Việt Nam không có ca nhiễm mới. Nhiều người lo ngại dịch COVID-19 sẽ quay lại Việt Nam lần 2 sau hàng loạt những diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại Đà Nẵng.

Giá vàng trong nước tăng nhanh

Tại thị trường vàng trong nước chốt phiên giao dịch ngày hôm qua 27/7 đa số các cửa hàng vàng bán vàng 9999 đều có sự tăng nhẹ so với ngày hôm trước khoảng 2-3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Kết thúc phiên giao dịch chiều ngày 27/7, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở vàng SJC ở mức 55,30 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56,60 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn cũng đã niêm yết giá vàng SJC ở mức giá 55,45 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56,92 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Your browser does not support HTML5 video.

Giá vàng trong nước và thế giới tăng mạnh

Theo Phương Hoa/SKCĐ