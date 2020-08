Giá vàng đảo chiều khiến người mua không kịp trở tay, chịu lỗ 4 triệu đồng/lượng chỉ sau 1 đêm

Giá vàng đã có sự đảo chiều vào cuối tuần

Trong phiên giao dịch cuối tuần, sau khi giá kim loại quý vượt mốn 2.080 USD/ounce. Nhiều chuyên gia nhận định giá vàng sẽ có xu hướng giảm mạnh trong thời gian tới.

Từ đầu tuần đến nay, giá kim loại quý đã tăng một mạch từ 1.977 USD/ounce đến 2.080 USD/ounce. Mức giá cao nhất vàng đạt được là mốc 2.089,2 USD/ounce với giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex. Tuy vậy, sau nhiều này, mức giá này đã giảm về 2.038,9 USD/ounce, giảm 1,47% so với phiên giao dịch lần trước.

Biểu đồ tăng giảm của giá vàng trong tuần qua

Giá vàng trong nước hôm nay thậm chí còn chứng kiến nhiều biến động mạnh khi phiên giao dịch ngày hôm ngày 7/8 giá vàng miếng vẫn ở mức 62.4 triệu đồng/lượng thì đến hôm qua ngày 8/8 giá vàng đã về mức 60.3 triệu đồng/lượng. Tại công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn giá vàng miếng SJC mua vào cũng giảm 2.25 triệu, chốt phiên giao dịch ở mức còn có 58.5 triệu đồng/lượng.

Theo đà giảm mạnh của giá vàng, nhiều nhà đầu tư cho biết họ mua đã phải chịu khoản lỗ ròng gần 4 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng tại hầu hết các cơ sở kinh doanh vàng bạc trong nước cũng đã giảm xuống ngưỡng 60 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá vàng ở mức 57.9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 59.9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận niêm yết giá vàng ở mức 58.2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 60.2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức 57.6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 59.6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Người mua chịu lỗ vì vàng bất ngờ giảm giá

So với phiên giao dịch liền trước, giá vàng tại tất cả các doanh nghiệp này đều giảm khoảng 1.5 triệu đồng.lượng.

Tuần tới giá vàng sẽ tăng hay giảm?

Một cuộc khảo sát về giá vàng của Kitco đã có kết quả rằng giá vàng thế giới sẽ có xu hướng giảm mạnh trong đầu tuần tới.

Cụ thể, 17 chuyên gia đưa ý kiến, chỉ có 7 người dự báo giá vàng tăng, 7 người cho rằng giá vàng sẽ giảm và 3 người giữ quan điểm giá vàng sẽ bình ổn. Theo đó, tỷ lệ chuyên gia ủng hộ giá tăng tuần tiếp theo cũng đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tháng gần đây.

Ngược lại, ở các nhà đầu tư cá nhân, họ vẫn rất lạc quan khi cho rằng giá vàng sẽ có thể tăng trong tuần tới, chỉ có một số ít cho rằng giá vàng sẽ thấp hơn thời điểm hiện tại.

Ông Kevin Grady - Chủ tịch của Phoenix Futures & Options LLC cho biết thị trường đang chứng kiến những nhà đầu tư chốt lời qua đợt giảm giá nói trên. Ông tin rằng đó là dấu hiệu của một đợt tăng giá tiếp theo.

Cả vàng trong nước và thế giới đều được dự đoán có sự giảm trong tuần tới

Tuy nhiên, ông cảnh báo cần theo dõi mức 2.025 USD/ounce trong tuần tiếp theo và nếu vàng giảm xuống dưới mức này, có thể sẽ còn nhiều đợt bán ra phía trước.

“Vàng đã giảm sau khi báo cáo việc làm của Mỹ đưa ra mang nhiều tín hiệu tích cực về sự hồi phục kinh tế. Nhưng tôi tin rằng các trợ lực của kim quý sẽ trở lại vào tuần tới để đẩy giá lên mức 2.100 USD”, biên tập viên Richard Baker tại Eureka Miner Report cho biết.

Theo đó, có rất nhiều yếu tố tác động đến giá vàng hiện nay như: các ngân hàng trung ương đồng loạit in tiền, lãi suất thực thấp, căng thẳng địa chính trị gia tăng, dịch bệnh COVID-19 và một cuộc bầu cử sắp diễn ra tại Mỹ...

Ông Phillip Streible – Chiến lược gia trưởng thị trường của Blue Line Futures cho biết rất nhiều nhà đầu tư đang chờ sự điều chỉnh giá của vàng. "Một đợt điều chỉnh không thay đổi thực tế là Fed sẽ đưa ra các biện pháp kích thích khác và tạo cơ hội cho giá vàng tăng", ông khẳng định.

Jeffrey Christian, đối tác của CPM Group cũng cho biết những tín hiệu trái chiều về đà phục hồi của nền kinh tế và vẫn còn một chặng đường rất dài trước khi quá trình phục hồi kinh tế đi đúng hướng.

Người dân đội mưa đi mua vàng

Theo Phương Hoa/SKCĐ