Giả vờ hỏi đường để đánh lạc hướng cô gái, đồng bọn phía sau đã "nhẩy" luôn xe khiến ai nấy sững sờ 16:51 15/06/2020 Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh trộm xe máy cực kì tinh vi. Theo đó, khi phát hiện thấy cô gái trẻ đang dựng chiếc xe máy phía trên vỉa hè, 2 đối tượng đã bàn nhau giở trò nhẩy xe.