Giá xăng dầu thế giới giảm trở lại do số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ tăng cao đột biến

Sang nay 31/7, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ đã giảm hơn 5% xuống còn 39.07 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm hơn 4,5% xuống 41,67 USD /thùng.

Giá dầu thế giới bắt đầu giảm vào ngày 29/7 khi bệnh COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng khiến nhiều người lo ngại về nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu trên thị trường. Cả 2 hợp đồng dầu đều không có sự thay đổi nhiều sau khi được tăng giá vào ngày 29/7 khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) báo cáo mức giảm mạnh 10,6 triệu thùng trong kho dự trữ dầu thô vào tuần trước.

Cùng lúc đó, các kho dự trữ xăng và chưng cất của Mỹ, bao gồm dầu diesel và dầu nóng, cả hai đều tăng so với kì vọng hàng tồn kho giảm làm các nhà xuất khẩu lo ngại về sự phục hồi của thị trường.

Các nhà phân tích cho rằng, giá xăng dầu trên thị trường đang giao động bất ổn trong tuần do đại dịch COVID-19 đang tăng cao trên toàn cầu đặc biệt là Mỹ.

Mỹ là quốc gia đứng đầu với số ca tử vong từ dịch COVID-19 lên đến 150.000 vào thứ Tư 29/7, trong khi Brazil lại là ổ dịch tồi tệ thứ hai thế giới, đã lập kỉ lục mới hàng ngày về các trường hợp tử vong do bệnh dịch. Bên cạnh đó số ca nhiễm bệnh tại Úc cũng đang giữ ở mức kỷ lục vào ngày thứ 5 vừa qua. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến giá xăng dầu thế giới.

Chiều 28/7, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện việc điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, giá xăng dầu sẽ được bình ổn, giá các mặt hàng xăng RON95 được giữ nguyên so với kì trước, giá xăng E5RON92 và các mặt hàng dầu tiêu dùng khác cũng có sự tăng nhẹ so với giá hiện hành. Cụ thể giá xăng trong nước hiện nay như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 14.409 đồng/lít

Xăng RON95-III: không cao hơn 14.973 đồng/lít





Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 12.397 đồng/lít

Dầu hỏa: không cao hơn 10.279 đồng/lít

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.183 đồng/kg.

