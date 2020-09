Giải cứu Ozil hoặc Arsenal sẽ thua cả mùa giải

Arsenal đã có Willian, đã giữ được Aubameyang, đã khơi dậy được tiềm năng của Nketiah. Chưa kể vẫn còn đó Lacazette. Hàng công vậy là ổn.



Arsenal đã đánh thức Holding, đã tìm ra Saliba, đã tạo dựng được sự yên tâm từ đôi tay của Martinez. Hàng thủ cũng rất đáng tin cậy trong bối cảnh bị tàn phá bởi vấn nạn chấn thương.



Ở tuyến giữa, cặp tiền vệ trung tâm Xhaka - Ceballos thể hiện sự ăn ý vượt bậc ở cuối mùa giải trước.



Tất cả những sự cải thiện kể trên từ vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã giúp Arsenal thâu tóm 2 danh hiệu làm nức lòng các CĐV từng cạn kiệt niềm tin của sân Emirates.



Tuy nhiên, sau khi cất vào tủ 2 phần thưởng mang tính chất an ủi FA Cup và Community Shield, Arsenal của mùa giải 2020/21 hiểu rằng họ phải làm tốt hơn rất nhiều lần ở mặt trận chủ đạo: Premier League.



Để thành công tại một giải đấu đường trường như Ngoại hạng Anh, những khoảnh khắc lóe sáng của Aubameyang hay sự xuất hiện ở tuổi 32 của Willian là chưa đủ.



Arsenal cần thêm chất dinh dưỡng cho đội hình khá mỏng, đặc biệt là tuyến giữa, của HLV Arteta. Xhaka - Ceballos đang đá tốt, nhưng họ cũng có lúc cần được nghỉ ngơi.



Khi một trong hai chiếc piston kể trên phải tạm ngưng hoạt động, lối chơi của Arsenal sẽ lập tức gặp vấn đề.



Ozil, trong thể trạng và tinh thần tốt nhất, sẽ gắn liền các chi tiết rời rạc của Arsenal thành một khối.



Trong câu chuyện "Giải cứu binh nhì Ryan", nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu khi thấy một toán quân phải đi vào chỗ chết chỉ để giành lại mạng sống của một người lính bình thường. Nhưng để thắng cả một cuộc chiến tranh, thông điệp "Leave no one behind" phải luôn lan tỏa trong toàn bộ quân ngũ.



Tất cả các chiến sĩ đều sẵn sàng xả thân thân nếu họ biết chắc là mình sẽ không bị bỏ rơi. Ngược lại, cả đạo quân sẽ mất tinh thần nếu thấy ai đó rơi vào hoàn cảnh tương tự như Ozil.



Cầu thủ người Đức đã bị Arsenal bỏ lại phía sau quá lâu. Giá như Arsenal bán được Ozil thì không còn gì để nói nữa. Đằng này Ozil vẫn ở lại, ít nhất là trong mùa 2020/21.



Vậy thì lựa chọn duy nhất của HLV Arteta là phải giải cứu Ozil khỏi trạng thái "ăn hại" hiện nay. Để không chỉ có thêm một viên sĩ quan cao cấp trong hàng ngũ, mà còn giúp toàn đội Arsenal thêm tin tưởng vào hướng đi của CLB và năng lực của vị tổng chỉ huy.



Trong giai đoạn chuẩn bị vừa qua, Arteta đã cho thấy rằng ông vẫn chưa quên vai trò của Ozil đối với đại cục. Sau nửa năm bị đẩy ra rìa, cầu thủ đeo áo số 10 đã có mặt trong đội hình xuất phát ở trận giao hữu với Aston Villa hôm 7/9.



Ozil có thể sẽ không đá trận mở màn Ngoại hạng Anh 2020/21 gặp Fulham, nhưng mùa giải vẫn còn rất dài, còn đủ thời gian để Arsenal giải cứu Ozil, đồng thời giải cứu chính mình trong cuộc chiến cam go với các cường địch MU, Man City, Chelsea và Liverpool.

