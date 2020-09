Bí mật cách trang điểm của mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ: Người đẹp thuần khiết, người quyến rũ ma mị

Đệ nhất mỹ nữ tứ hải bát hoang Dương Mịch được tạo hình với vẻ đẹp như tiên nữ giáng trần trong bộ phim Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa. Mỗi lần xuất hiện, nữ chính Bạch Thiển luôn gây thương nhớ cho khán giả với nhan sắc rực rỡ.



Trong tạo hình của người đứng đầu của Hồ tộc, nhan sắc của Dương Mịch được tôn lên đáng kể nhờ lớp nền trắng sáng. Đôi mày ngang thanh mảnh tô điểm thêm cho đôi mắt tròn, sáng mới thuần khiết làm sao.



Mái tóc đen dài chấm lưng khiến tạo hình của Dương Mịch càng thêm huyền ảo. Khí chất của nàng Bạch Thiển toát ra không chỉ xinh đẹp mà còn nền nã thanh cao.



Nói tới tạo hình đẹp ma mị, quyến rũ trong phim cổ trang Hoa ngữ phải kể tới công chúa Ma giới do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai trong bộ phim Thục sơn chiến kỷ kiếm hiệp truyền kỳ.



Mỹ nhân họ Triệu vốn ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vẻ đẹp trong trẻo, trẻ trung nhiều so với tuổi. Nhưng lần này cô nàng đột phá với tạo hình vô cùng ma mị, quyền lực với vai nữ chính Ngọc Vô Tâm là con gái của Ma Tôn.

Ngọc Vô Tâm có dung mạo vô cùng xinh đẹp và có chút tà khí, được mệnh danh “Đệ nhất mỹ nữ Ma tộc”. Do đó, nhan sắc vốn xinh đẹp nhí nhảnh của Triệu Lệ Dĩnh được biến hóa sắc lạnh nhờ đôi mắt tông tím, lông mày ngang kẻ đậm. Đôi mắt khói tông tím cùng đường kẻ mắt dài thực sự là điểm nhấn tuyệt vời tôn lên vẻ sắc lạnh của Ma giới.



Tạo hình kiểu kiều nữ mỹ miều thường để dành cho các vai nữ xinh đẹp, có sức quyến rũ đàn ông khủng khiếp. Điển hình là “mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp không tì vết với vai Phượng Cửu trong bộ phim Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư.



Hóa thân thành nàng hồ ly 9 đuôi Bạch Phượng Cửu, mỹ nhân được đánh giá cao là nhan sắc giống hệ tạo hình trong tiểu thuyết gốc. Nhan sắc thuộc hàng kiều nữ với đôi mắt to tròn, lông mày liễu rủ tạo nên nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, có thể hạ gục bất cứ người đàn ông nào.



Đặc biệt, hoa chu sa đỏ trên vầng trán cùng đôi má hồng lúc nào cũng ửng đỏ ngượng ngùng thành điểm nhấn nhan sắc khó cưỡng của công chúa Hồ tộc.



Tạo hình đẹp trong veo, ngây thơ



Nhiều mữ nhân Hoa ngữ dù đóng phim cổ trang nhưng được tạo hình nhân vật với nét đẹp ngây thơ, trong sáng từ trang giấy trắng. Điển hình là Dương Tử trong bộ phim truyền hình Hương mật tựa khói sương vào vai công chúa Hoa giới – Cẩm Mịch.



Nàng công chúa Hoa giới được chăm chút với lớp nền sương mai căng mọng, tông hồng đào chủ đạo giúp nhan sắc trở nên ngọt ngào hơn, nhẹ nhàng mà vẫn đủ nổi bật. Tạo hình thanh thuần đáng yêu với vai diễn này giúp nàng Dương Tử có bước chuyển lớn trong sự nghiệp diễn xuất.

Hay mới đây nhất là nàng Chử Toàn Cơ trong bộ phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát do Viên Băng Nghiên thủ vai. Dù nhan sắc và diễn xuất khó so sánh với các đàn chị nhưng cô nàng 9X vẫn được xếp vào hàng mỹ nhân tiên giới.



Vào vai cô nàng đáng yêu, không hiểu tình ái nhân gian, nàng Chử Toàn Cơ được tô điểm bằng lớp nền căng mướt tự nhiên. Vẫn là hàng mày lá liễu, đôi mắt to sáng cùng búi tóc hai bên càng tô điểm nét ngây thơ trong veo của người đẹp.

