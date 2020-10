Giải mã bí ẩn về bộ tộc Buton sở hữu đôi mắt xanh thăm thẳm như đại dương

Bộ tộc Buton sinh sống trên đảo Buton ( Indonesia ). Đây là hòn đảo lớn thứ 19 của Indonesia, nằm ở phía Đông Nam đảo Sulawesi.





Đảo Buton có diện tích 4.400km2 với tổng dân số 450.000 người. Trên đảo có nhiều bộ lạc nhỏ sinh sống biệt lập. Người dân trên đảo sống đơn sơ, phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên và ít bị cuộc sống hiện đại làm ảnh hưởng.

Đôi mắt xanh thăm thẳm như đại dương của Trẻ em bộ tộc Buton





Bộ tộc Buton không có có cuộc sống bình dị, tập tục đơn giản. Song họ có một điểm khác biệt so với tất cả các bộ tộc khác trên thế giới, chính là đôi mắt màu xanh.





Trong một lần đến đảo Buton, nhiếp ảnh gia Korchnoi Pasaribu, 38 tuổi đã bắt được những khoảnh khắc đẹp mê hồn của người dân bộ tộc Buton.





Nhiếp ảnh gia 38 tuổi đã dùng ống kính của mình ghi lại cuộc sống của những người dân tại bộ lạc Buton, đặc biệt tập trung vào sự đa dạng bộ lạc và những di sản văn hóa của nó.





Nhiếp ảnh gia cho biết, nguồn cảm hứng bất tận và độc đáo khiến anh tìm đến bộ tộc Buton là những đôi mắt màu xanh thăm thẳm như đại dương của người dân nơi đây. Từ trẻ nhỏ cho đến người già trong tộc đều sở hữu đôi mắt màu xanh kỳ lạ. Thậm chí có người sở hữu 1 mắt bình thương và một mắt màu xanh dương.

Đôi mắt hai màu của người tộc Buton





Theo một số nghiên cứu khoa học , nguyên nhân khiến người trong bộ lạc có đôi mắt lạ kỳ như vậy là do họ mắc hội chứng Waardenburg. Hội chứng này ảnh ảnh hưởng đến sắc tố của mắt. Đôi mắt xanh có thể là bình thường ở phương Tây nhưng lại là điều vô cùng kỳ lại ở châu Á, nhất là ở Indonesia, nơi hầu hết người dân có màu mắt đen và tóc đen.





Được biết, hội chứng Waardenburg là một dạng đột biến gen di truyền, ước tính xảy ra ở một số dạng với tỷ lệ chỉ trong 42.000 người trên thế giới. Ngoài ảnh hưởng đến sắc tố mắt, hội chứng này còn có thể dẫn đến hậu quả mất thính giác.





Song theo tìm hiểu của nhiếp ảnh gia Korrchnoi, nguyên nhân bí ẩn dẫn đến việc bộ tộ Buton có mắt màu xanh là bởi họ bị nhiễm lá sán di truyền từ đời này sang đời khác.





Tuy nhiên, chính đôi mắt xanh này đã làm nên sự khác biệt của cả tộc. Nhiều du khách đến nay vô cùng thích thú khi được ngắm những đôi mắt tuyệt đẹp này.

