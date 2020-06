Giải mã bức ảnh bí ẩn hễ dùng làm hình nền điện thoại là gây treo máy, mất sạch dữ liệu

Người dùng điện thoại thông minh đang tỏ ra vô cùng quan tâm thích thú về thông tin một bức ảnh bình thường có thể khiến cho chiếc điện thoại đang sử dụng tốt bỗng nhiên bị treo, đơ máy, lỗi hệ thống nghiêm trọng.

Người phát hiện ra lỗi này là Ice Universe - một "chuyên gia săn tin" nổi tiếng trên Twitter. Sau khi người này đăng tải thông tin trên mạng xã hội đã có rất nhiều người dùng khác cho biết cũng đã gặp phải tình trạng tương tự.

Cụ thể, khi cài một bức ảnh phong cảnh làm hình nền điện thoại, thiết bị sẽ lập tức nhấp nháy màn hình liên tục, bị treo và không thể khởi động lại.

Theo phản ánh của người dùng, lỗi này xảy ra với điện thoại của hầu hết các hãng như Google, Samsung, OnePlus, Nokia, Xiaomi... Đặc biệt, cùng một hãng điện thoại nhưng không phải mẫu nào cũng bị lỗi. Đối với Samsung, rất nhiều mẫu điện thoại của hãng này gặp sự cố khi cài bức ảnh này làm hình nền.

Phóng viên trang Android Authority đã thử nghiệm cài bức ảnh vào chiếc điện thoại Huawei Mate 20 Pro thì thấy điện thoại không gặp lỗi. Nhưng thử trên Google Pixel 2 thì lỗi xuất hiện.

Dù có bật tắt màn hình liên tục, khởi động lại hay dùng Safe Mode thì cũng không khắc phục được sự cố để vào được màn hình chính của điện thoại. Do đó người dùng chỉ còn lựa chọn duy nhất là khôi phục cài đặt gốc, chấp nhận mất hết dữ liệu trong máy.

Bức ảnh sẽ trở nên "vô hại" sau khi được chỉnh sửa màu sắc

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của sự cố này, phía Google hay các nhà sản xuất điện thoại Android cũng chưa lên tiếng.

Tuy nhiên, theo suy đoán của Ice Universe, nhiều khả năng lỗi này xuất hiện từ việc thiết bị không hỗ trợ dải màu của ảnh hoặc có thể máy không xử lý được một số đoạn text trong mã ảnh. Nếu thay đổi một chút về màu sắc của bức hình thì nó trở nên vô hại.

Một số người dùng trên diễn đàn Reddit và Twitter cũng nhận định lỗi này là do cấu hình màu của hình ảnh vượt quá khả năng xử lý của Android.

Cũng có giả định cho rằng hình ảnh xung đột với một tính năng nào đó hoặc hình ảnh này được tin tặc tạo ra để khai thác một lỗ hổng Android.

Bức ảnh gây lỗi hệ thống ngay sau khi được cài làm hình nền điện thoại

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ