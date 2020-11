Giải mã chế độ ăn kiêng 1 bữa 1 ngày của Jimin (BTS), Nayoon (Momoland) và loạt idol Hàn đình đám

Chế độ ăn "1 bữa 1 ngày" đã được rất nhiều thần tượng Kpop áp dụng. Phương pháp này nhằm hạn chế lượng calo nạp vào, khuyến khích người ăn kiêng sử dụng các loại thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng. Việc chỉ ăn 1 bữa duy nhất trong ngày, thời gian còn lại người ăn kiêng dùng năng lượng dự trữ là chất béo tự nhiên trong cơ thể để đốt cháy trong các hoạt động cần thiết.



1. Hani (EXID)



Hani từng chia sẻ rằng cô giảm được 9kg nhờ chế độ ăn kiêng "1 bữa 1 ngày" sau khi nổi đình nổi đám với fancam "Up&Down". Dù vậy, cái giá phải trả là da mặt bị chảy xệ, ảnh hưởng nghiêm trọng khiến Hani không khuyến khích mọi người áp dụng theo.



2. UEE (After School)



Trong chương trình I Live Alone, Uee tâm sự từng cố gắng giảm mỡ thừa bằng nhiều phương pháp khác nhau cho tới khi biết đến chế độ ăn kiêng 1 bữa 1 ngày. Thực đơn hàng ngày của cô nàng luôn có đủ ngũ cốc, protein, thực phẩm chứa chất béo lành mạnh và rau xanh. Đến nay, ca sĩ này đã duy trì chế độ ăn kiêng suốt 8 năm và cơ thể vẫn khỏe mạnh.



3. Jimin (BTS)



Jimin body 6 múi hiện tại hóa ra từng có thời điểm stress với vấn đề cân nặng. Nam ca sĩ đã tiết lộ quá trình giảm cân đầy khó khăn, thử thách của mình trong cuốn sách mang tên "WINGS Concept".

Tuy phương pháp ăn kiêng này mang lại hiệu quả giảm cân nhưng chính các idol cũng nhận thấy nó thực sự khắc nghiệt và không phải ai cũng làm được. Hầu như các thần tượng chỉ áp dụng chế độ này khi cần giảm cân cấp tốc. Do đó, các bạn đang có ý định ăn kiêng như vậy thì nên cân nhắc kỹ và lựa chọn thực đơn phù hợp để tránh kiệt sức, tổn hại sức khỏe.



