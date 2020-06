Giải mã độ `hot` của Hanbin - thực tập sinh người Việt nhà Big Hit đang khiến giới trẻ phát sốt

Mới đây, cộng đồng mạng Việt được phen xôn xao khi phát hiện một thí sinh người Việt Nam xuất hiện trong show sống còn đình đám sắp sửa ra mắt của nhà Big Hit mang tên "I-LAND". Ngay từ khi tung poster và teaser, thí sinh với nghệ danh Hanbin đã thu hút nhiều sự chú ý nhờ vẻ ngoài điển trai, đặc biệt là quốc tịch Việt Nam.

Được biết, thực tập sinh người Việt với nghệ danh Han Bin đã trải qua 11 tháng thực tập ở Big Hit. Khi thông tin này được chia sẻ rộng rãi, nhiều người đã nhanh chóng truy lùng thông tin về anh chàng. Lúc này, họ mới ngớ người vì hóa ra, Hanbin là gương mặt không còn xa lạ gì với các fan Kpop tại Việt Nam.

Theo đó, Hanbin sinh năm 1998. Trước khi đổi nghệ danh, nam trainee hoạt động ở Việt Nam với tên Hưng Bin. Được biết, Hưng Bin là một nam dancer có tiếng tại Việt Nam. Không chỉ nhảy giỏi, anh chàng còn là trưởng nhóm cover Kpop C.A.C và giữ vị trí center (trung tâm).



Thành tích của Hưng Bin cũng không phải dạng vừa khi từng giành giải Quán quân "Vietnam Kpop random dance in public" năm 2018. Ngoài ra, những video dance cover được đăng tải trên Youtube của nhóm C.A.C cũng thu về lượt xem "khủng", tiêu biểu như "Kill This Love" (BLACKPINK) gần 10 triệu view, "Don't Know What To Do" (BLACKPINK) hơn 5,2 triệu view...

Nhiều clip dance cover Hưng Bin đóng vai trò là thành viên chủ chốt, biến hóa đa dạng trong nhiều concept như "Solo" (Jennie - BLACKPINK). Anh đứng ở vị trí center, chiếm spotlight với thần thái thu hút và vũ đạo chuẩn chỉnh. Nhiều ý kiến khen ngợi tài năng của Hưng Bin, so sánh anh chàng với cựu thành viên WANNA ONE - Daehwi.

"I-LAND" của Big Hit. Đầu năm 2019, người hâm mộ phát hiện mọi tài khoản trên mạng xã hội của người này đều xóa sạch. Từ đó, tin đồn Hưng Bin trở thành thực tập sinh của một công ty giải trí Kpop cũng được lan truyền. Và cuối cùng, câu trả lời chính là việc anh chàng xuất hiện trong show

Dù chưa chính thức xuất hiện, Hưng Bin đã nhận được sự ủng hộ đông đảo của cư dân mạng Việt Nam. Mọi người đều hi vọng anh chàng sẽ làm nên kì thích trong "I-LAND", có thể cùng hoạt động dưới một công ty cùng "nhóm nhạc toàn cầu" BTS.

[KPOP IN PUBLIC CHALLENGE] JENNIE (제니) - 'SOLO (솔로)' Dance Cover by C.A.C From Vietnam

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ