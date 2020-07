Giải mã hình xăm khó hiểu trên tay trái Bruno Fernandes

Ngôi sao đang được quan tâm nhất trong đội hình MU không giấu diếm sự ưa thích đặc biệt dành cho số 8. Cánh tay phải của tiền vệ này có xăm một số 8 rất to. Với hình xăm này, Bruno đã nhiều lần giải thích.



Bruno sinh ngày mùng 8. Hồi còn khoác áo Sporting Lisbon, Bruno cũng khoác áo số 8.



Và quan trọng hơn tất cả, 8 cũng chính là số áo mà cha anh, ông Jorge Fernandes từng mang trước khi phải giã từ sân cỏ để kiếm việc nuôi sống gia đình. Bruno không bao giờ quên sự hy sinh của đấng sinh thành.



Số 8 là con số ý nghĩa nhất với Bruno

Tại MU, số 8 đang do Juan Mata sở hữu. Một khi cầu thủ người Tây Ban Nha rời Old Trafford, không khó để đoán ra ai sẽ tiếp quản số áo từng được hàng loạt cầu thủ MU làm rạng danh, bao gồm Nicky Butt và Wayne Rooney trong giai đoạn 2004-2007.



Ngoài số 8, Bruno còn xăm chữ F. Đó là chữ cái đầu tiên trong cái họ Fernandes của anh.



Nhưng có một hình xăm khác của Bruno mà không phải ai cũng thấy. Nó khá nhỏ, nằm trên cánh tay trái của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Đó là hình xăm số 23.



Số 23 trên tay trái của Bruno

Cho đến giờ, vẫn chưa có lời giải thích công khai nào từ chủ nhân của hình xăm kể trên.

Ngôi sao mới của Ngoại hạng Anh chưa từng chọn số 23 trong các CLB mà anh từng thi đấu.



Tại ĐTQG Bồ Đào Nha, Bruno được nhớ là đã từng mang các số 25, 16 và 11.



Vậy số 23 từ đâu ra? Bruno hâm mộ huyền thoại bóng rổ Michael Jordan của Chicago Bulls, đó là câu trả lời. Trong những ngày phải ở nhà chống dịch Covid-19, Bruno xem mê mải bộ phim “The Last Dance” kể về cuộc đời của thần tượng.



Michael Jordan chính là một trong những thần tượng của Bruno

Giả sử chiều cao không bị giới hạn ở mức 1m79, Bruno Fernandes có khi đã theo nghiệp bóng rổ.

Nếu vậy, không biết ngày nào MU mới giành được vé dự Champions League.





