Giải mã sức hút phim mới của Kim Soo Hyun: Mới tập mở đầu đã đầy gay cấn

Lên sóng hôm 20/6, bộ phim It's Okay to Not Be Okay (Điên thì có sao) của Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji đã dẫn đầu rating các bộ phim phát sóng trên đài cáp vào tối cùng ngày.

Tối 20/6 vừa qua, bộ phim truyền hình cuối tuần mới của đài tvN mang tên It’s Okay to Not Be Okay (Điên thì có sao) do bộ đôi Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji đóng vai chính đã ra mắt khán giả. Chỉ trong những tập đầu tiên lên sóng, bộ phim đã thu hút sự chú ý của khán giả nhờ những tình tiết phong phú, cốt truyện lôi cuốn.

Trong tập đầu, mối quan hệ giữa các nhân vật đã được tiết lộ xen lẫn những cuộc hội thoại và cảnh hành động. Tất cả các chi tiết được sắp xếp hợp lý từ đó hé lộ được tính cách của từng người.

It’s Okay to Not Be Okay mở đầu bằng câu chuyện của 2 đứa bé thông qua hình ảnh hoạt hình. Cô bé mang trong mình dòng máu phù thủy nên rất cô độc và thiếu vắng tình thương. Thậm chí, ngay cả chàng trai mà cô cứu sống cũng đã bỏ đi khi biết được điều này.

Theo đó, nữ chính Ko Moon Young (Seo Ye Ji thủ vai) có tính cách vô cùng kỳ quái, không biết tình yêu là gì và là một nhà văn mắc chứng rối loạn chống đối xã hội . Còn Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) lại phải chật vật mưu sinh, lo lắng và chăm sóc cho người anh trai mắc bệnh tự kỷ. Dù cuộc sống muôn vàn khó khăn, Moon Kang Tae vẫn giữ được tính cách kiên cường, chịu thương chịu khó, đảm nhiệm tốt vai trò điều dưỡng viên khoa tâm thần trong một Bệnh viện

Hai con người này, một người quá bận rộn và nhiều trách nhiệm, một người có tính cách kỳ quái tưởng không liên quan gì đến nhau; thế nhưng sau khi gặp gỡ, họ dần nảy sinh tình cảm và cùng nhau hàn gắn vết thương trong lòng.

Trong những tập đầu, hình ảnh Moon Gang Tae lạnh lùng có chút giống với cụ giáo Do Min Joon trong Vì sao đưa anh tới 6 năm về trước. Tuy nhiên, ánh mắt của nam diễn viên Kim Soo Hyun khi bị đâm được cư dân mạng khen ngợi vô cùng có hồn. Đặc biệt, nam điều dưỡng Điên cũng mạnh bạo hơn trong tình yêu, dám hi sinh hết mình vì tình cảm anh em.



Cặp đôi diễn viên chính Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji đều được khen ngợi về ngoại hình, vì thế khán giả càng thêm chờ đợi màn thể hiện của cả hai trong những tập tới.





It’s Okay to Not Be Okay đã đạt rating trung bình toàn quốc là 6,093%. Theo đó, Theo Nielsen Korea, tập đầu tiên củađạt rating trung bình toàn quốc là 6,093%. Theo đó, phim mới của Kim Soo Hyun đã dẫn đầu rating so với các bộ phim cùng khung giờ phát sóng trên đài cáp tối cùng ngày. Bên cạnh đó, bộ phim còn lọt vào top 10 bộ phim có rating tập mở đầu cao nhất của Đài tvN.

[MV] Shin Yong Jae (신용재) - Lean On (빌려줄게) [It's Okay to Not Be Okay 사이코지만 괜찮아] (#Teaser)



