Giải Nobel Hóa học 2020 gọi tên 2 nhà khoa học nữ với nghiên cứu về phương thức chỉnh sửa bộ gen

Ngày 7/10, Trong buổi lễ diễn ra tại Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm (Thụy Điển), Ủy ban Nobel đã trao giải Nobel Hóa học năm 2020 cho hai nhà khoa học nữ là Emmanuelle Charpentier (sinh năm 1968, người Pháp) và Jenifer A.Doudna (sinh năm 1964, người Mỹ) với công trình nghiên cứu về phương thức chỉnh sửa bộ gen, mở đường cho những phương pháp chưa bệnh mới.

Giải Nobel Hóa học 2020 thuộc về hai nhà khoa học Emmanuelle Charpentier và Jennifer A. Doudna

Những nghiên cứu của hai nhà khoa học này đã có công tìm ra phương thức, kỹ thuật chỉnh sửa gen CRISPR Cas9 DNA. Tại lễ công bố, đại diện Ủy ban Giải Nobel đánh giá nghiên cứu này đã “viết lại mật mã của sự sống”. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 119 năm giải Nobel Hóa học được trao cho hai người phụ nữ trong cùng 1 năm, bà Charpentier và Doudna cũng trở thành những nữ chủ nhân thứ sáu và thứ bảy của giải thưởng này.

Hai nhà khoa học Doudna (trái) và bà Charpentier trong một bức ảnh chụp với nhau vào năm 2016

Vào năm ngoái, Giải Nobel Hóa học đã trao cho ba nhà khoa học của Mỹ, Anh và Nhật Bản là John B. Goodenough (người Mỹ), M. Stanley Whittingham (người Anh) và Akira Yoshino (người Nhật Bản) với công trình nghiên cứu và phát triển các loại pin lithium-ion.

Sau giải Nobel Hóa học, các giải Nobel Văn học, Nobel Hòa bình và Nobel Kinh tế sẽ lần lượt được vinh danh vào những ngày tiếp theo của tháng 10.

Giải thưởng Nobel năm nay có trị giá 10 triệu Krona Thụy Điển, tương đương hơn 1,1 triệu USD. Nếu có nhiều hơn một người được vinh danh thì giải thưởng sẽ được chia đều.

