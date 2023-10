Giải pháp in nhãn ép nhiệt chất lượng, giá rẻ cùng Hưng Thanh

Sở hữu những ưu điểm vượt trội, nhãn ép nhiệt dần trở thành sự lựa chọn số một trong ngành may mặc. Với quy trình chuyên nghiệp, dây chuyền sản xuất tiên tiến, công ty TNHH may mặc Hưng Thanh tự tin mang đến những mẫu tem ép nhiệt chất lượng, giá rẻ cho mọi nhãn hàng thời trang.

Thị trường tem mác tại Việt Nam khá đa dạng với nhiều loại nhãn mác khác nhau như nhãn vải, nhãn giấy, nhãn lụa,…Với sự phát triển của công nghệ in ấn, một loại nhãn mới được ra đời đó là nhãn ép chuyển nhiệt hay còn gọi là Heat Transfer Label. Heat Transfer Label đang “làm mưa làm gió” trên thị trường bởi mang đến nhiều ưu điểm và lợi ích cho các thương hiệu thời trang.

Nhãn ép nhiệt là sản phẩm đột phá của ngành nhãn mác Việt Nam

Nhãn ép nhiệt – giải pháp mới cho ngành may mặc

Nhãn ép nhiệt được in bằng mực chuyên dụng lên màng in chuyển nhiệt PET. Đây là loại mực có khả năng đàn hồi và chịu nhiệt tốt. Nhờ vậy, hình in trên loại nhãn này có độ bền cao, không bị phai màu hay bong tróc. Nhãn ép chuyển nhiệt thích hợp sử dụng trên nhiều loại chất liệu khác nhau như vải, da, nhựa, gỗ. Trong đó phổ biến nhất là sử dụng trong ngành may mặc thời trang với các chất liệu vải như cotton, nỉ, chiffon, kaki, polyester…

“Nhỏ nhưng có võ”, nhãn ép nhiệt mang lại nhiều lợi ích trong việc truyền tải thông tin sản phẩm và thương hiệu đến khách hàng. Trên nhãn ép nhiệt thường được in các thông tin như kích thước, chất liệu, logo, mã vạch, tên nhà sản xuất,…Nhờ vậy người dùng dễ dàng nhận biết thông tin về sản phẩm và thương hiệu. Các doanh nghiệp thời trang đã tận dụng tối đa phụ kiện nhỏ bé này để quảng bá thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm.

Khác với các loại nhãn mác thông thường, nhãn ép chuyển nhiệt có thể in được nhiều hiệu ứng, màu sắc khác nhau. Nhờ vậy sản phẩm trở nên nổi bật và bắt hơn. Được in từ màu mực, keo mực có chất lượng tốt nên tem ép nhiệt có độ an toàn cao. Chúng không gây tình trạng dặm ngứa như các loại nhãn mác khác. Đây cũng là điểm cộng nổi bật của dòng tem nhãn mới này.

Để nâng cao giá trị thương hiệu và mang đến những trải nghiệm tốt cho người dùng, hiện nay các nhãn hàng thời trang lớn nhỏ đều rất quan tâm đến nhãn ép nhiệt. Sự ra đời của nhãn in chuyển nhiệt là sự chuyển mình mạnh mẽ trong ngành nhãn mác tại Việt Nam.

Mác ép nhiệt mang đến giải pháp mới cho các nhãn hàng thời trang

Hưng Thanh - Đơn vị in nhãn ép chuyển nhiệt hàng đầu Việt Nam

Nhãn ép nhiệt Hưng Thanh là đơn vị có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng nhãn mác cho cách doanh nghiệp thời trang. Đây cũng là đơn vị đi đầu trong việc áp dụng công nghệ in ấn vào sản xuất nhãn ép nhiệt.

Để đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tác khách hàng, Hưng Thanh cho ra đời nhiều loại nhãn ép nhiệt khác nhau như: Nhãn ép nhiệt thông thường được sử dụng phổ biến với nhiều chất liệu vải. Mác ép nhiệt lột nóng phù hợp với chất liệu da, simili. Mác ép nhiệt chống nhiễm màu phù hợp với các loại vải tối màu. Nhãn ép chuyển nhiệt in cao thích hợp in logo hay các chi tiết lớn. Nhãn in nhiệt phản quang có khả năng phản chiếu ánh sáng, tạo nên màu sắc vô cùng ấn tượng, thích hợp để in logo trên trang phục thể thao.

Sở hữu đội ngũ công nhân giàu kinh nghiệm và hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, Hưng Thanh có khả năng đáp ứng các đơn hàng lớn và gấp. Nhờ đó giúp các doanh nghiệp thời trang đẩy nhanh tiến độ sản xuất, đưa hàng ra thị trường. Không chỉ có chất lượng tốt, công ty cũng cải thiện quy trình in ấn, nâng cao năng lực sản xuất để tối ưu giá bán sản phẩm. Đây cũng là một trong những lý do giúp Hưng Thanh được nhiều đối tác khách hàng trong và ngoài nước lựa chọn.

Hưng Thanh là đơn vị sản xuất nhãn ép chuyển nhiệt uy tín số 1 tại TPHCM

Tối ưu quy trình in ấn mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng

Đại diện công ty Hưng Thanh chia sẻ: “Công ty luôn đặt lợi ích và sự hài lòng của đối tác khách hàng lên hàng đầu. Chính vì thế chúng tôi luôn nỗ lực cải tiến dây chuyền sản xuất, quy trình in ấn để đảm bảo chất lượng tốt cho sản phẩm và đảm bảo tiến độ bàn giao cho khách hàng”.

Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, in nhãn mác, Hưng Thanh có quy trình làm việc chuyên nghiệp từ khâu tiếp nhận cho đến các công đoạn cuối cùng. Sau khi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, Hưng Thanh tiến hành thiết kế mẫu nhãn ép nhiệt dựa trên ý tưởng của khách hàng, đảm bảo thông tin hình ảnh trên tem nhãn sắc nét, rõ ràng, truyền tải được thông điệp của thương hiệu.

Bước tiếp theo, công ty dùng máy in chuyển nhiệt để in mẫu tem nhãn đã được khách hàng duyệt. Sản phẩm hoàn thành được cắt rời theo kích thước phù hợp và giao đến tận nơi cho khách hàng.

Hưng Thanh luôn mang đến sản phẩm có chất lượng tốt

Với sự phối hợp “ăn ý” của tất cả các bộ phận, quy trình in tem nhãn của Hưng Thanh diễn ra cực kỳ chuyên nghiệp, mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng, với mức giá phải chăng. Công ty TNHH Hưng Thanh luôn tự tin đồng hành cùng ngành may mặc Việt Nam trên hành trình phát triển.

