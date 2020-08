Giảm 10% giá vé tàu cho thí sinh và người thân đi thi tốt nghiệp THPT, nhập học Đại học

Cụ thể, đối với mỗi giấy báo thi, thẻ dự thi, học sinh được mua 01 vé giảm giá và được mua thêm 01 vé giảm giá cho thân nhân đi cùng (nếu có) cho 01 lượt đi và 01 lượt về. Đối với các giấy báo nhập học, học sinh được mua 1 vé giảm gíá cho 01 lượt đi và được mua thêm 01 vé giảm giá cho thân nhân đi cùng (nếu có).

Thí sinh có giấy báo dự thi, thẻ dự thi hoặc giấy báo nhập học sẽ được mua giá vé giảm 10% cho mình và người thân

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp trên cả nước, ngành đường sắt tại Việt Nam đã cắt giảm rất nhiều chuyến. Hiện, tàu khách Thống Nhất chạy suốt Hà Nội - Sài Gòn chỉ chạy hàng ngày 5 đôi gồm: SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 và SE9/SE10.

Trên các tuyến địa phương, tuyến Hà Nội - Lào Cai, tạm dừng đôi tàu SP3/SP4 từ ngày 3/8; tạm dừng chạy tàu SP1 các ngày 7, 14, 21, 28/8/2020.

Tuyến Hà Nội - Yên Bái kể từ ngày 8/8, chỉ chạy đôi tàu YB3/YB4 vào dịp cuối tuần, thay vì chạy hàng ngày hiện nay. Tàu YB3 chạy các ngày thứ 7 hàng tuần; Tàu YB4 chạy các ngày chủ nhật hàng tuần.

Tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn, tạm dừng chạy đôi tàu SQN1/SQN2.

Vì vậy, các thí sinh cần chú ý, nắm bắt tình hình chuyến tàu để đảm bảo việc dự thi, nhập học được diễn ra suôn sẻ, đúng kế hoạch dự kiến.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cập nhật mới nhất

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2020 Ngày Buổi Bài thi/ Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp Thời gian làm bài Giờ phát đề cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài 08/08/2020 Sáng 8:00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi Chiều 14:00: Thí sinh làm thủ tục dự thi, điều chỉnh sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi 09/08/2020 Sáng Ngữ Văn 120 phút 7:30 7:35 Chiều Toán 90 phút 14:20 14:30 10/08/2020 Sáng Tổ hợp KHTN Vật lý 50 phút 7:30 7:35 Hóa học 50 phút 8:30 8:35 Sinh học 50 phút 9:30 9:35 Tổ hợp KHXH Lịch sử 50 phút 7:30 7:35 Địa lý 50 phút 8:30 8:35 GDCD 50 phút 9:30 9:35 Chiều Ngoại ngữ 60 phút 14:20 14:30

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại một số tỉnh thành có sự thay đổi, thí sinh cần cập nhật thông tin thường xuyên để tránh những rủi ro đáng tiếc trong kỳ thi.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Tuyển sinh 2020: 11 mốc thời gian quan trọng nhất thí sinh phải nắm rõ

Theo Thùy Dương/SKCĐ