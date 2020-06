Giảm cân bằng chế độ ăn thực vật Plant-based diet như Tóc Tiên - Hoàng Touliver, tốt vậy bảo sao hot

Theo dõi các trang cá nhân của cặp vợ chồng mới thấy họ thường xuyên chia sẻ các món ăn theo chế độ plant-based. Vậy plant-based là gì mà được hai vợ chồng ca sĩ lăng xê như vậy.

Cứ tưởng là trào lưu ăn uống gì mới, hóa ra "plant-based" chính là chế độ ăn thực vật đã nổi lên từ nhiều năm trước với tên gọi Whole food plant-based, (viết tắt WFPB).



Tên gọi là chế độ ăn thực vật nhưng plant-based không phải kiêng ăn thịt hoàn toàn mà là chế độ ăn dựa trên nguyên liệu chủ yếu là thực vật.



Theo đó, người sử dụng chế độ ăn này sẽ ưu tiên các loại rau xanh, thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật ngũ cốc, chất béo. Đồng thời, bạn phải hạn chế thịt đỏ, sữa, trứng, tinh bột xấu, đường ngọt.



Chế độ ăn này không có công thức cố định mà cho phép người sử dụng kết hợp linh hoạt các loại thực phẩm. Điểm mấu chốt là lấy thực vật và các sản phẩm chiết xuất từ thực vật làm nền tảng.

Điểm khác biệt của chế độ ăn thuần chay (vegan) và chế độ ăn thực vật (plant-based) khác nhau như thế nào? Nếu chế độ ăn thuần chay (vegan diet) loại bỏ hoàn toàn các sản phẩm động vật ra khỏi bữa ăn và chỉ ăn 100% các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật thì plant-based vẫn cho phép người ăn được sử dụng một lượng nhỏ thực phẩm từ động vật.



Trong cuốn “Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện” của Tiến sĩ T. Colin Campbell và cộng sự đã chứng minh: ăn theo chế độ WFPB có thể “giúp ngăn ngừa hoặc thậm chí có thể đảo ngược tình trạng một căn bệnh nào đó".



Chế độ ăn này rất phù hợp với người có nhiều bệnh mạn tính và thừa cân béo phì. Chế độ ăn plant-based với thành phần chính là thực vật nên hạn chế tối đa lượng cholesterol dung nạp, tốt cho tim mạch.



Chế độ WFPB cho bạn tận dụng tối đa protein thực vật, thay thế protein động vật - thành phần kích hoạt hormone mang tên IGF-1 nguồn gốc của nhiều loại ung thư.



Bên cạnh đó, việc tiêu thụ các loại thực phẩm thiên về thực phẩm sẽ bổ sung nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho các cơ quan như xương, răng, mắt và não.

