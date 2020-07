Giải mã phương pháp KetoX giúp Thanh Hằng giảm 4kg sau 1 tuần, sở hữu vòng eo 51cm vô địch Vbiz

Trên trang cá nhân, siêu mẫu viết: "Không nghĩ khung xương mình nhỏ vậy. Sau 7 ngày KetoX thì mình xuống 4kg (không hiểu mỡ nơi đâu mà có thể xuống), eo còn 51cm. Lưu lại trước khi bung xõa với cơn thèm ăn các món ngon trên đời".



Như vậy có thể thấy, nhờ áp dụng liệu trình giảm cân KetoX, nàng siêu mẫu ép cân nhanh chỉ trong 1 tuần và nhờ đó có vòng eo bé nhất trong làng giải trí.

Thanh Hằng khoe vòng eo 51cm nhờ phương pháp KetoX.



Phải nói rằng, trước đó, Thanh Hằng cũng luôn tuân thủ chế độ ăn uống khá lành mạnh, với nhiều rau xanh các loại hạt.



Đặc biệt, mỗi tuần chị đại đều nhịn ăn một ngày để thúc đẩy tiêu hóa. Đồng thời mỗi ngày cô đều plank và tập bụng ít nhất 15 phút để "bảo toàn" vóc dáng. Tìm hiểu về phương pháp KetoX giúp nàng siêu mẫu ép cân nhanh.



Nghe thì thấy KetoX có vẻ giống keto và thực chất hai phương pháp giảm cân này cũng liên quan đến nhau. Ketox là viết tắt của Keto và Detox, nó là sự kết hợp của phương pháp Keto với phương pháp Detox (detoxicfication - loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể) tức là vừa giảm cân vừa kết hợp thải độc tố ra khỏi cơ thể.

Chế độ ăn của phương pháp giảm cân Keto



Về ưu điểm, KetoX là chế độ ăn tuân thủ theo nguyên tắc không đường ngọt, rất ít tinh bột (chủ yếu từ các loại hạt), giàu protein và chất xơ.



Cùng với chế độ ăn, người thực hiện áp dụng các thức uống detox có thành phần chính là các loại rau lá xanh như kale, rau chân vịt, trái cây ít đường... nhằm đào thải độc tố tích tụ trong nội tạng.

Sự kết hợp của Keto và detox nhằm mục đích vừa giảm cân lại thanh lọc cơ thể, chuyển hóa mỡ thừa thành năng lượng, tiêu hao mỡ tích tụ ở bụng, đùi.

Uống theo kiểu Detox

Nếu ưu điểm là giảm mỡ nhanh thì nhược điểm của phương pháp này là có thể gây ra tình trạng mệt mỏi, uể oải cho người thực hiện, đặc biệt những người lần đầu cắt giảm tinh bột để giảm cân.

Đó là lý do một chu trình Ketox thường chỉ kéo dài trong khoảng 7 ngày, ép cân nhanh, tránh áp dụng trong thời gian dài, gây thiếu hụt dinh dưỡng.

Dù là phương pháp giảm cân nhanh nhưng việc áp dụng KetoX còn tùy thuộc vào công việc cũng như thói quen sinh hoạt hàng ngày. Nếu sau 7 ngày KetoX mà bạn lại ăn uống không theo chế độ và không có kiểm soát thì đừng hỏi vì sao cân nặng lại tăng lên vù vù.

Your browser does not support HTML5 video.

Cách làm sữa hạt điều matcha và socola