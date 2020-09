Chàng trai giảm được 10 kg dễ ợt nhờ nhập vai trong game hành động

Theo Asian One, một chàng trai tên Kzm (24 tuổi) Nhật Bản Giảm cân thành công nhờ game hành động , nhập vai có tên Ring Fit Adventure do Nintendo phát hành. Tựa game này được sáng tạo để hỗ trợ việc tập thể dục

Người chơi game phải hóa nhân như vật trong game, thực hiện theo hướng dẫn về tập luyện và cả thay đổi chế độ ăn uống. Nhờ đó, người chơi cảm thấy việc tập luyện trở nên dễ dàng hơn, vừa chơi vừa tập, chẳng hề nặng nhọc như khi đến phòng tập.



Chàng trai tên Kzm chia sẻ, thân hình săn chắc hiện tại của anh khác với chính mình 7 tháng trước. Bụng phệ, thân hình mũm mĩm giờ đã săn chắc hơn, có cơ bụng 6 múi. Cân nặng của anh chàng đến nay đã giảm được 10kg so kể từ khi bắt đầu chơi game.



Mỗi ngày, chàng trai dành khoảng 25-35 phút để tập luyện theo các bài tập như squat, bóp vòng... trong trò chơi. Kzm cho hay anh chơi game khoảng 5 ngày/tuần. Chỉ sau 1,5 tháng chơi game này, anh chàng đã nhận thấy cơ thể thay đổi.

Trang hk01 tiết lộ, Kzm đã dành tổng cộng hơn 100 giờ chơi game tập thể dục, đốt cháy 22.000 kcal và chạy bộ 175 km. Những con số ấy được quy đổi từ thành tích trò chơi ghi lại.



Your browser does not support HTML5 video.

Cách giúp nam giới sở hữu cơ bắp 6 múi