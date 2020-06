Giảm cân giữ dáng nuột nà như Thanh Hằng nhờ 4 loại thực phẩm này, ngày nào cũng ăn không biết ngán

Gần như mọi người đẹp trong showbiz đều có cho mình bí quyết ăn uống và chăm sóc Sức Khỏe riêng vô cùng khoa học, quy củ. Mới đây, siêu mẫu đình đám Thanh Hằng chia sẻ vòng eo của chị là 53cm, thở mạnh hay ăn no thả phanh thì cũng chỉ 55cm.

Thanh Hằng từng khoe vòng eo con kiến khiến dân tình bấn loạn

Chẳng mấy khi thấy Thanh Hằng chia sẻ hình ảnh mướt mải mồ hôi ở phòng tập. Có lẽ vòng eo con kiến, vóc dáng nuột nà ấy có được là nhờ một chế độ ăn cực hoàn hảo. Theo tiết lộ của chính Thanh Hằng, đây là 4 nhóm thực phẩm chính được cô sử dụng trong thực đơn hàng ngày.



1. Sữa chua + hạt chia và hoa quả



Bữa sáng, siêu mẫu thường ăn nhiều loại hoa quả như: quả bơ, dâu tây, thanh long, chuối, việt quất… đây đều là các trái cây ít ngọt, giàu vitamin tốt cho sức khỏe lại chẳng sợ tăng cân.



Đặc biệt, siêu mẫu kết hợp hoa quả với hai thực phẩm chính là sữa chua và hạt chia. Sữa chua bổ sung vi chất, hỗ trợ tiêu hóa lại đẹp da, hạt chia tăng cường trao đổi chất, giàu chất xơ. Bữa sáng theo công thức này quá lành mạnh lại còn duy trì cảm giác no, bạn sẽ không muốn đụng đến những món ăn vặt nữa.

2. Hạnh nhân



Hạt hạnh nhân và sữa hạnh nhân là chân ái của không ít người đẹp trong showbiz. Thanh Hằng biến tấu rất nhiều món từ sữa hạnh nhân, làm sinh tố healthy.



Khi có thời gian, người đẹp làm bánh cookies hạnh nhân như món ăn nhẹ bổ sung chất dinh dưỡng tuyệt vời. Công thức món bánh này chính là hạnh nhân xay làm bột, quả la hán để lấy vị ngọt tự nhiên và socola không đường. Ăn vặt lành mạnh thế này sao sợ tăng cân.

3. Hạt quinoa đen

Trong các bữa ăn chính, Thanh Hằng cắt giảm tối đa tinh bột bằng cách thay cơm trắng bằng hạt quinoa đen. Loại ngũ cốc này rất giàu chất xơ, protein và có chỉ số đường huyết thấp, giúp bạn cảm thấy no lâu, đẩy lùi cảm giác đói vặt và ngăn tích trữ mỡ thừa.



Chưa kể, loại hạt này rất giàu các loại vitamin và khoáng chất vừa giúp ăn no, giữ gìn vóc dáng còn rất tốt cho sức khỏe. Ai sợ tinh bột thì hạt quinoa chính là lựa chọn hoàn hảo.

4. Cá



Tương tự, Thanh Hằng thay thế các loại thịt đỏ bằng một loại đạm an toàn và ít béo hơn đó là cá. Thịt đỏ giàu chất béo và cả cholesterol vừa tăng cân lại không tốt cho sức khỏe.



Thay vào đó hãy ăn cá, đặc biệt là cá hồi giàu chất béo có lợi, protein và Thay vào đó hãy ăn cá, đặc biệt là cá hồi giàu chất béo có lợi, protein và omega 3 cũng như nhiều chất dinh dưỡng tuyệt vời. Bạn có thể thường xuyên thay đổi nhiều loại cá khác nhau với nhiều cách chế biến hấp dẫn mà vẫn đủ chất.





Trước đây Thanh Hằng từng áp dụng chế độ ăn kiêng ketox để thanh lọc cơ thể, vóc dáng săn chắc. Về sau, siêu mẫu vẫn thường xuyên giữ khẩu phầu ăn này, mỗi tuần sẽ nhịn ăn 24h đồng hồ. Nghĩa là trong một tuần, 6 ngày siêu mẫu ăn bình thường còn một ngày nhịn ăn hoàn toàn. Nhưng giờ đây, siêu mẫu vẫn ăn đều đặn hàng ngày nhờ 4 loại thực phẩm này.

