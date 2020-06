Bạn gái Mã Quốc Minh không ăn kiêng vẫn giảm 5kg trong 2 tháng, bí quyết là gì?

Thang Lạc Văn vốn là người đẹp xuất thân có nhan sắc và khí chất. Kể từ sau khi công khai hẹn hò với Mã Quốc Minh, dường như cô nàng nhận được càng nhiều sự chú ý, soi xét hơn từ công chúng trong đó có việc chê bai vóc dáng cô nàng kém thon gọn.

Cũng nhờ sự soi xét này, cô nàng có động lực để giảm cân, lấy lại vóc dáng xứng tầm với đẳng cấp nhan sắc. Chia sẻ trên mạng xã hội , Thang Lạc Văn khoa chiến tích giảm hẳn 5kg sau 2 tháng mà không cần ăn kiêng khắc nghiệt.

Cùng khám phá bí quyết giảm cân không cần ăn kiêng của Thang Lạc Văn.

Chế độ ăn Eat Clean thay vì ăn kiêng



Ăn uống kiêng khem bóp mồm bóp miệng thực sự khiến ý chí giảm cân của bạn giảm đi một nửa. Do đó, Thang Lạc Văn không ép bản thân phải nhịn ăn hay ăn theo chế độ kiêng khem khổ sở.



Cô nàng chia sẻ trải nghiệm của chính bản thân rằng nếu bạn muốn thấy kết quả giảm cân càng sớm càng tốt, thì hãy ăn uống lành mạnh theo chế độ Eat Clean bỏ dầu, đường và muối.



Phương pháp này cho phép bạn ăn bất cứ thứ gì mình muốn miễn là tuân thủ 3 nguyên tắc nêu trên. Thực tế, Thang Lạc Văn tính toán số lượng calo cần thiết để tiêu thụ bằng cách dựa vào chỉ số BMI. Thực đơn hàng ngày của cô nàng rất đa dạng, miễn sao không nạp quá nhiều calo và không phải nhịn ăn bất cứ thứ gì.



Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nếu tiêu thụ càng ít calo thì giảm cân càng nhanh. Điều này vô cùng nguy hiểm, có thể khiến bạn kiệt sức trước khi đạt được cân nặng như ý. Có người vì mệt lả, tụt huyết áp mà đầu hàng, đành trở về ăn theo chế độ như cũ.

Đồ ăn nhẹ và thực phẩm hỗ trợ giảm cân



Không ăn kiêng, Thang Lạc Văn hàng ngày vẫn ăn vặt nhưng cô lựa chọn các đồ ăn nhẹ ít calo hay thực phẩm hỗ trợ giảm cân. Món ăn thích nhất của co nàng là khoai nưa đóng gói sẵn không calo của Nhật Bản. Đồ ăn này giúp cô nàng giải tỏa cơn thèm ăn, dù ăn nhiều đến mấy cũng không sợ cơ thể nạp vào chất béo.

Không cần tập luyện quá sức



Thang Lạc Văn có điểm chung như nhiều cô nàng khác đó là rất lười tập luyện. Bạn gái Mã Quốc Minh tự nhận mình là "người giỏi nhất trong số những người lười biếng".



Sau khi tuân thủ chế độ ăn Eat clean, cô nàng nhận ra chỉ thay đổi chế độ ăn thôi chưa đủ. Việc tập luyện cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình giảm cân.



Thang Lạc Văn tự tìm hiểu các hình thức thể dục Thang Lạc Văn tự tìm hiểu các hình thức thể dục thể thao phù hợp với bản thân như chạy bộ hay tập với máy đạp xe. Sau khi tự trải nghiệm, cô nàng đưa ra lời khuyên những cô gái không có thói quen tập thể dục thì hãy bắt đầu từ việc tập thể dục nhịp điệu và tập thể dục tối thiểu 20 phút. Sau đó, hãy từ từ tăng thời lượng lên 35 phút, điều này đặc biệt hiệu quả đối với vùng da bị sần vỏ cam.



"Sự kiên trì trong tập thể dục là rất quan trọng, nó cũng có thể giúp rèn luyện sức mạnh ý chí của bạn! Giảm cân không chỉ là đẹp, mà còn có thể làm bạn trở nên tốt hơn và thành công hơn chính mình", bạn gái Mã Quốc Minh nói.

Để tăng hiệu quả giảm cân và đánh bay mỡ thừa, Thang Lạc Văn khuyên các cô gái có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ như xoa bóp bạch huyết, máy massage cho vùng da bị sần vỏ cam, dịch vụ tạo hình cơ thể... tùy thuộc vào sở thích và điều kiện kinh tế.



Cô nàng họ Thang chia sẻ thích sử dụng massage bạch huyết để loại bỏ phù nề và máy massage cho vùng da bị sần vỏ cam để giúp loại bỏ chất béo cứng đầu.

