Giám đốc dùng súng đe dọa người khác có thể sẽ phải đối mặt với mức án 7 năm tù

Công an thành phố Bắc Ninh , tỉnh Bắc Ninh hiện đang điều tra làm rõ vụ ông Nguyễn Văn Sướng, 52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hàm Long, TP Bắc Ninh về hành vi sử dụng súng để đe dọa một tài xế xe tải.

Ông Sướng đã bị công an triệu tập và tạm giữ khẩu súng là công cụ hỗ trợ nhãn hiệu RC88, cùng 2 viên đạn cao su và một viên đạn hơi cay.

Ông Sướng tại cơ quan công an

Theo luật sư Đặng Văng Cường (Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết hành vi của ông Sướng là thể hiện sự côn đồ, manh động. Văn hóa tham gia giao thông của người này cũng không thể chấp nhận được, sẵn sàng to tiếng, dùng vũ khí để giải quyết mâu thuẫn.

Luật sư Cường cho biết, cơ quan chức năng cần kiểm tra ông Sướng có được cấp phép cho sử dụng dúng và nằm trong sự quản lý của nhà nước hay không. Nếu đó là vũ khí sử dụng trái phép thì ông Sướng sẽ phải chịu mức phạt từ 2-4 triệu đồng, khẩu súng và 3 viên đạn sẽ bị tịch thu theo điểm đ, khoản 3, điều 10, Nghị định 167/2013 về hành vi sử dụng các loại vũ khí công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép.

Khẩu súng và 3 viên đạn được thu giữ

Trường hợp kết quả điều tra cho thấy hành vi của ông Sướng là đe dọa giết người khiến nạn nhân sợ hãi, ảnh hưởng đến tâm lý và Sức Khỏe thì người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội Đe dọa giết người.

Luật sư cho biết, nếu ông Sướng bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì vị này sẽ phải đối diện mức phạt cải tạo không giam giữ 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Đồng thời công an cũng cần xác minh ông Sướng đã dùng súng đe dọa bao nhiêu người trên chiếc xe đó. Nếu dọa giết từ 2 người trở lên thì vị giám đốc này có thể sẽ phải ngồi tù từ 2 tháng đến 7 năm theo điểm a, khoản 2, Điều 133 Bộ luật Hình sự.

Trước sự việc trên nhiều độc giả cho rằng, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm hành vi của ông Sướng, không để để những hành vi côn đồ như thế này lộng hành ngoài xã hội được bởi nó sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng và ảnh hưởng đến nhiều người.

Cơ quan công an đang làm việc với ông Nguyễn Văn Sướng

Theo Phương Hoa/SKCĐ