Giám đốc “lệnh” cho tài xế nhận tội thay: Công an mời lên mới biết tai nạn chết người

Ông Són phân trần, thời điểm gây tai nạn ông cứ nghĩ là đụng hư xe người nào đó nên kêu tài xế đến làm việc với Công an. Cho đến khi Công an mời lên làm việc mới biết đó là tai nạn chết người.

Cơ quan chức năng ở Sóc Trăng vẫn đang thụ lý vụ án giám đốc tông xe chết người rồi “lệnh” cho tài xế đến nhận tội thay. Sau khi sự việc bị phát giác, Công an đã triệu tập ông Phạm Văn Són (44 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tổng Kỳ Hòa, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) – người gây tai nạn lên làm việc và ra lệnh tạm giam. Nhưng sau 2 tuần bị tạm giam ông Són đã được tại ngoại.

Theo thông tin về vụ tai nạn, ngày 14/5, ông Són đến ăn cơm với vài người bạn ở TP Sóc Trăng rồi lái xe về nhà ở thị xã Vĩnh Châu. Khi đi đến ngã ba Tài Văn (huyện Trần Đề), ô tô do ông cầm lái tông trúng xe máy của anh Lý Sà Rích (38 tuổi, ngụ huyện Trần Đề) đậu ven đường tỉnh lộ 935. Hậu quả vụ va chạm, anh Rích tử vong.

Nói về sự việc hôm đó, ông Són phân trần: “Khi đó đường tối, tôi chỉ nhìn thấy chiếc xe máy không có đèn sau đậu ở ven đường chứ không thấy người. Đường tối, vắng nên tôi không dám dừng lại, nghĩ chỉ đụng phải xe máy chứ nếu biết tông trúng người thì tôi nhảy xuống đưa họ đi cấp cứu rồi”.

Theo lời phân trần của ông Són, sau khi lái xe về nhà, ông tiếp tục ăn cơm cùng vợ rồi mới vệ sinh cá nhân và đi ngủ. Đến sáng hôm sau, trong lúc ông đi ra đầm tôm thì Công an đến nói là điều tra về vụ tai nạn.

Chiếc xe gây tai nạn

Ông Són tiếp tục giải thích: “Tôi cứ nghĩ đụng hư xe của người nào đó nên tôi kêu tài xế đi làm việc với công an để xem người ta yêu cầu bồi thường bao nhiêu. Khi công an mời tôi qua Trần Đề thì tôi mới biết tai nạn có chết người. Lúc đó, tôi nói với anh công an tên Khoa là nếu có chết người thì để tôi nhận hết chứ không có chối tội”.

Được biết, sau vụ tai nạn, ông Són đã đưa 100 triệu đồng đến nhà ông Rích phúng điếu. Khi được tại ngoại, ông Són cũng đã đến gặp bố mẹ nạn nhân xin lỗi, xin hỗ trợ gia đình thêm 500 triệu đồng.

Cũng theo ông Són, ông định sẽ cấp dưỡng suốt đời cho bố mẹ nạn nhân nhưng gia đình không đồng ý. Họ chỉ yêu cầu bồi thường một lần 500 triệu đồng. “Lúc tai nạn xảy ra, tôi không biết đụng phải người nên chạy xe về. Tôi hoàn toàn không có ý trốn chạy để né tránh trách nhiệm…”, ông Són nói thêm.

Như đã đưa tin, khoảng 21h ngày 14/5, anh Rích chạy xe trên đường 935 theo hướng TP Sóc Trăng đi thị xã Vĩnh Châu để về nhà. Khi di chuyển đến địa phận ấp Chắc Tưng, anh Rích dừng xe lại bên đường thì bị một chiếc ô tô chạy cùng chiều đâm từ phía sau làm ông văng xuống lề đường.

Gây tai nạn xong, người điều khiển ô tô bỏ chạy để lại nạn nhân ở hiện trường. Người dân phát hiện sự việc đã báo Công an.

Your browser does not support HTML5 video. Trưởng Ban Nội chính Thái Bình gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn?



Theo Nga Đỗ/SKCĐ