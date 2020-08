Chi tiết lịch trình của giám đốc người Nhật nhiễm COVID-19 tại TP.HCM: tới nhiều nơi công cộng

Theo thông tin ban đầu, ông M., hiện là Giám đốc tại Công ty Hokkaido có trụ sở tại Lâm Đồng, được Bộ Y Tế xác nhận nhiễm COVID-19 nhưng lại không có biểu hiện lâm sàng, triệu chứng.

Cụ thể, vào thời điểm nhập cảnh Việt Nam (tháng 3/2020), ông M. được xác nhận "không nhiễm COVID-19" từ ngành Y tế Nhật Bản. Đây là căn cứ để cho rằng ông M. đã nhiễm COVID-19 trong thời gian công tác tại Việt Nam: từ tháng 03/2020 - 31/07/2020. Sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã tiến hành cách ly và lấy mẫu xét nghiệm nhiều trường hợp tiếp xúc gần với ông M., bước đầu xác định tất cả cho kết quả âm tính lần 1.

Thực hiện cách ly với các trường hợp tiếp xúc gần với ông M.

Được biết, lịch trình di chuyển của vị Giám đốc này trong vòng 14 ngày trước khi về nước rất phức tạp.

Bệnh nhân này tới TP HCM trên chuyến bay VN7385 lúc 11h30 ngày 17/7, sau đó di chuyển đến nhà hàng tại địa chỉ 13 Lý Tự Trọng (quận 1) để ăn trưa.

13:30 ngày 17/7, ông tới công ty Lotus tại 9-9A Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh) để gặp đồng nghiệp. Sau đó, ông đến cửa hàng tiện ích Farmers Market Hoàng Hoa Thám để thăm khách hàng.

Chiều 17/7, ông đã tới công ty Fami số 46-52 đường B4, khu đô thị Sala (quận 2) rồi tới tòa nhà River Gate Residence số 155 Bến Vân Đồn (quận 4).

Lúc 18:00 ngày 17/7, ông đã tới phố đi bộ Bùi Viện (quận 1) ăn tối rồi về lại quận 4.

Trong ngày 18/7, ông này đã tới quán cà phê tại 39 Lê Duẩn (quận 1) rồi đến cửa hàng tiện ích Nam An Market ở đường Nguyễn Văn Trỗi (quận Tân Bình). Buổi trưa, người này đến Aeon Mall Tân Phú ăn trưa và về nơi ở tại quận 4.

Tối 19/7, người này bay đến Đà Lạt trên chuyến bay BL352.

Tới ngày 31/7, ông quay lại TP HCM và bắt chuyến bay về Nhật Bản.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y Tế TP. HCM, ông M. đã di chuyển tới nhiều khu vực công cộng tại TP. HCM, có khả năng lớn tiếp xúc với rất nhiều người. Tuy nhiên, thời gian ở TP. HCM là hơn 14 ngày trước khi ông chính thức phát hiện dương tính với COVID-19, nên bước đầu Sở kết luận ông M. có thể bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trong thời gian công tác tại Lâm Đồng.

Your browser does not support HTML5 video.

Cập nhật diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam: nguy cơ thiếu bác sĩ điều trị nếu dịch bùng phát trên diện rộng





Xem thêm: Tổng hợp lịch trình di chuyển của 6 ca nhiễm COVID-19 mới tại Quảng Nam: F1 lên tới hàng trăm người

Theo Thùy Dương/SKCĐ