Giám đốc Nhật Bản về nước phát hiện dương tính COVID-19 khiến 23 nhân viên tại Lâm Đồng phải cách ly

Theo Thanh niên, chiều 1/8, lãnh đạo huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) cho biết trên địa bàn đang tổ chức cách ly tại chỗ đối với 23 nhân viên, công nhân Công ty Hokkaido (thôn Đạ Cháy, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương) vì Giám đốc của công ty này vừa được phát hiện dương tính COVID-19.

Đó là ông N.M. (75 tuổi, người Nhật), Giám đốc công ty được cơ quan y tế Nhật Bản phát hiện dương tính với COVID-19 khi hạ cánh xuống sân bay cùng ngày.



Ông M. đã làm việc tại Đa Nhim trong 2 năm qua. Ngày 31/7, ông bay từ Liên Khương đi TP.HCM trên chuyến bay VN 7385. Tối cùng ngày, ông tiếp tục từ Tân Sơn Nhất bay qua sân bay Narita (Nhật Bản) trên chuyến bay TL 750 cất cánh lúc 23 giờ 25 phút. Khi tới Tokyo, ông M. được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp Test High Standard và cơ quan chức năng địa phương xác nhận dương tính.

Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương huyện Lạc Dương đến phong tỏa Công ty Hokkaido. Tại đây đang có 23 người làm việc, trong đó có 10 người địa phương.



Lãnh đạo huyện Lạc Dương cho biết, bình thường 10 công nhân người địa phương ban ngày đến công ty làm việc, ban đêm về nhà nghỉ ngơi. Do đó những người này được xác định là F1, còn người nhà của họ là F2.



Bên cạnh đó, còn có 2 sinh viên khoa Nông lâm, Trường ĐH Đà Lạt làm việc tại Công ty Hokkaido. Sáng 1/8, hai sinh viên tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học tại nhà A27 Trường đại học Đà Lạt. Tham dự lễ tốt nghiệp có khoảng 50 người gồm cán bộ giảng viên và sinh viên của khoa Nông lâm.

Ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, cho biết đã chỉ đạo CDC Lâm Đồng đến Công ty Hokkaido lấy mẫu xét nghiệm cho đội ngũ công nhân, nhân viên công ty.



Ngành y tế tỉnh này đang khẩn trương tiếp tục rà soát cập nhật các trường hợp tiếp xúc với giám đốc người Nhật để phân loại F1, F2, F3 và có các biện pháp xử lý phù hợp, nhằm ngăn chặn sự lây lan.

Theo ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, vị giám đốc này có lịch trình di chuyển trong 14 ngày gần nhất rất phức tạp.



Bước đầu xác định, 10 giờ 30 ngày 17/7, ông M. đi từ Đà Lạt đến sân bay Liên Khương, xuống TP.HCM trên chuyến bay VN 7385 và đến Tân Sơn Nhất vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.



Ngày 19/7 ông bay từ Tân Sơn Nhất về lại Đà Lạt vào lúc 17 giờ 30 trên chuyến bay BL352. Ông M. ở lại khách sạn Anada số 27/2 Phù Đổng Thiên Vương, P8 (Đà Lạt).



Từ ngày 20/7 đến ngày 28/7, từ khách sạn Anada, ông vào lại Công ty Hokkaido, sau đó từ công ty đến cửa hàng bán đặc sản Đà Lạt (Ngon Lạ Đà Lạt) để giao dâu. Từ cửa hàng Ngon Lạ Đà Lạt, ông đến Công ty vận chuyển Konoike (số 18 Xô Viết Nghệ Tĩnh) rồi về khách sạn Anada.



Ngày 21/7, ông đi mua sắm tại siêu thị BigC - Đà Lạt. Hàng ngày, ông từ khách sạn vào công ty làm việc và tự nấu ăn ở nhà.



Ngày 29/7, ông từ công ty đến đơn vị vận chuyển Sagawa (đường An Bình, P.4, Đà Lạt), rồi đến nhà Nhi (số 41 Hoàng Diệu) lấy đồ, sau đó đến tiệm ảnh Kodak (Khu Hòa Bình, P.1, TP.Đà Lạt).



Sau đó, ông M. đi chích ngừa cho chó ở đầu đường Nguyễn Văn Trỗi, rồi đến F-Coffee (số 386/10A Phan Đình Phùng, TP.Đà Lạt) để ăn trưa và uống cà phê. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, ông đi từ Công ty Hokkaido đến Công ty vận chuyển Konoike; sau đó mua đồ ăn tại Jollibee tại ngã 5 Đại học rồi về khách sạn.



Ngày 30/7, ông M. từ khách sạn đến công ty rồi từ công ty về TP.Đà Lạt đi ăn tối và spa nhưng không rõ địa chỉ.



Ngày 31/7, ông M. từ Đà Lạt đến TP.HCM trên chuyến bay VN 7385, sau đó bay đến Tokyo (Nhật Bản).



Được biết, sau khi xuống sân bay ở Nhật Bản, ông M. được phát hiện dương tính với COVID-19 và được cách ly y tế ngay. Hiện Được biết, sau khi xuống sân bay ở Nhật Bản, ông M. được phát hiện dương tính với COVID-19 và được cách ly y tế ngay. Hiện Sức Khỏe ông M. bình thường, chưa có biểu hiện sốt, ho. Sau 5 ngày, ông M. sẽ được xét nghiệm lần 2.

Theo Hà Ly/SKCĐ