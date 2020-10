Gian nan tìm kiếm 16 công nhân mất tích ở Rào Trăng 3, người thân khắc khoải chờ đợi trong vô vọng

Trong sáng nay 16/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục chỉ đạo việc huy động lực lượng các phương tiện khai thông cho tuyến đường 71 để thẳng tiến vào khu vực nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 nhằm tích cực tìm kiếm 16 công nhân bị mất tích tại đây.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã cử một đội di chuyển theo hướng đường thủy, mang theo lương thực, thuốc men và nhiên liệu để vượt lòng hồ thủy điện Hương Điền tiến thằng vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3, 4.

Các phương tiện cứu hộ đang được huy động đến hiện trường

Lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm người mất tích trên lòng hồ ở khu vực bị sạt lở, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có tung tích gì của các nạn nhân

Theo đưa tin từ TTXVN, tại Thừa Thiên Huế hiện nay đang có mưa lớn, thời tiết xấu làm ảnh hưởng đến việc tìm kiếm các công nhân bị mất tích. Tại hiện trường, cảnh vật nhìn tan hoang và u ám, cây cối đổ gãy nằm chắn ngang, bùn lầy phủ kín mặt đường, lực lượng cứu hộ cứu nạn càng vào sâu thì cảnh tượng càng kinh hoàng.

Mặc dù vậy, người dân địa phương cùng người thân các nạn nhân cũng đã có mặt tại khu vực ngoài rào chắn từ rất sớm. Nỗi âu lo về số phận người chồng, người cha, người con của họ khiến họ không thể nào đứng yên nổi. Thỉnh thoảng họ lại đứng bật dậy khi thấy những chiếc xe từ bên kia rào chắn đi ra.

Người dân đứng rất đông tại đây để trông ngóng tin từ đội cứu hộ

"Hy vọng tất cả mọi người cũng như con tôi bình an, dù rất mong manh nhưng tôi vẫn hy vọng" – Ông LV.H (quê ở Lộc Hà, Hà Tĩnh) nghẹn ngào chia sẻ. Được biết, con trai ông là anh L.V.S, đã vào làm công trình được 3 năm.

Cách đây khoảng một tuần thì bắt đầu chuyển đến đây làm việc. Cuộc gọi điện cuối cùng của anh S. về nhà là vào đêm 10/10. Tuy nhiên mấy ngày sau đó gia đình hoàn toàn bị mất liên lạc với anh. Tất cả mọi người trong gia đình đều lo lắng. Đến 15h ngày 13/10, gia đình ông H. nhận tin báo con trai mất tích. Nghe tin dữ, vợ của anh S. đã ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện

Người đàn ông đau đớn khi nghe tin người thân gặp nạn

Cùng với con trai ông H, trong thôn còn có thêm 2 người khác gặp nạn tại đây. Nhận được tin, người thân của các nạn nhân tức tốc đến xã Phong Xuân để ngóng tin của người thân. Mỗi chiếc xe cứu thương đi ra vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đó, nhiều người còn chạy đến xem người thân của mình có trong đó hay không…

Bầu trời ở xã Phong Xuân càng về chiều cơn mưa càng nặng hạt. Những người cha, người mẹ, người vợ, vẫn đang đứng ngóng từng chút tin tức của 16 công nhân mất tích tại Rào Trăng 3.

Vụ sạt lở ở Rào Trăng 3

