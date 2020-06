Đang ngồi uống trà, 'giang hồ đất Cảng' bị kẻ lạ mặt bắn trọng thương

Ngày 14/6, Công an Hải Phòng cho biết đơn vị đang điều tra vụ nổ súng trước quán nước nằm trên đường Phan Bội Châu, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng . Một người đàn ông đang ngồi uống trà đã bị kẻ lạ mặt bắn trọng thương vùng mặt.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại quán trà Hoa Cúc nằm trên đường Phan Bội Châu. Khi đó, một người đàn ông đang ngồi uống trà trong quán thì bị một đối tượng đi xe ô tô 4 chỗ lại gần và nổ súng bắn trúng mặt. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến người dân chứng kiến sự việc hoảng loạn, chạy trốn.

Một số nhân chứng cho hay, tiếng súng phát ra từ chiếc ô tô 4 chỗ đỗ cách quán trà khoảng 20m. Ngay sau khi gây án, lái xe đã điều khiển phương tiện và rời khỏi hiện trường. Người dân sau đó báo tin cho cơ quan công an và đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu. Phát súng từ kẻ lạ mặt đã khiến nạn nhân bị thương nặng ở vùng mặt, sau đó được chuyển tới Bệnh viện 108 Hà Nội để cấp cứu, chữa trị.

Theo báo gia đình và xã hội , nạn nhân là ông T.T.L. (46 tuổi, trú tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Ông L. hành nghề tự do, một số nguồn tin cho rằng nạn nhân là một đại ca có số má ở “đất Cảng” Hải Phòng, từng bị nhiều lần tấn công bằng hung khí. Ông L. là khách quen của quán trà trên, sáng nào cũng cùng bạn tới đây uống nước. Nhiều khả năng kẻ gây án biết rõ lịch trình hằng ngày của ông L. nên đã tới đây gây án.

Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, ông Dương Đình Ổn cho biết khẩu súng gây án nhiều khả năng là súng tự chế. Kẻ gây án đã ngồi trên ô tô và xả đạn, sau khi bắn trúng đối tượng đã nhanh chóng bỏ đi. Hiện Công an quận Hồng Bàng và Công an TP Hải Phòng đang phối hợp để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, xác minh, điều tra vụ việc.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ