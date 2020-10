Diễn biến mới nhất vụ giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng bị khởi tố

Tin tức mới nhất ngày 2/10, VOV thông tin, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra chiều tối cùng ngày, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về việc bắt giữ ông Phạm Đình Quý - giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng để điều tra về tội vu khống.

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, trong báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk nêu rõ, sau khi tiếp nhận nguồn tin tội phạm, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tổ chức xác minh. Đến ngày 19/9, theo quy định tại Điều 156 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đơn vị đã khởi tố hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với đối với Hoàng Minh Tuấn (sinh năm 1980, trú thôn 2, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) - võ sư, học trò của ông Phạm Đình Quý.

Phạm Đình Quý - giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng

Sau khi mở rộng công tác điều tra, đến ngày 25/9 Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Đình Quý (SN 1981, trú khu phố 1, P. Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận).

VTC News thông tin, đến 01/10, ông Quý bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam thời hạn 2 tháng về tội Vu khống . Các quyết định này đã được VKSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn cùng ngày.

Qua quá trình điều tra, bước đầu cả Hoàng Minh Tuấn và Phạm Đình Quý đã khai nhận hành vi phạm pháp của mình. Liên quan đến vụ việc, Zing dẫn lại người phát ngôn Bộ Công an cho biết: "Quá trình điều tra ban đầu, Hoàng Minh Tuấn và Phạm Đình Quý bước đầu khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để mở rộng điều tra và xử lý hai bị can này theo đúng quy định của Pháp luật ".

Thiếu tướng Tô Ân Xô



Theo đó, lời khai nhận của hai bị can phù hợp với các tài liệu chứng cứ Cơ quan điều tra thu thập được. Cũng theo Thiếu tướng Tô Ân Xô: "Bộ Công an đã giao Giám đốc Công an Đắk Lắk có trách nhiệm thông tin cụ thể, chi tiết hơn về vụ án này".



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ