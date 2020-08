Từ tháng 9, Facebook sẽ `cưỡng ép` người dùng phải sử dụng giao diện mới, dân mạng bắt đầu la ó

Theo trang Neowin đưa tin, Facebook vừa có thông báo mới nhất về việc chuyển đổi giao diện cũ thành mới: “Chúng tôi đã thực hiện các cải tiến cho mạng xã hội Facebook.com mới và rất vui khi mọi người được trải nghiệm giao diện mới. Giao diện cũ của Facebook sẽ không còn hoạt động vào tháng 9, chúng tôi hy vọng bạn sẽ có những góp ý để Facebook có thể cải thiện tốt hơn cho người dùng”.

Theo đó, Facebook cũng vừa công bố một sống tính năng mới của trang này bao gồm: Giao diện gọn gàng, văn bản lớn hơn, thời gian tải nhanh hơn, chế độ tối có thể được tùy chọn bật bằng cách đi tới trình đơn thẻ xuống.

Giao diện mới của Facebook sẽ là bắt buộc đối với mọi người kể từ tháng 9

Giao diện mới của Facebook lần đầu tiên được công bố vào ngày 4/5/2019 thế nhưng phải đến tháng 3/2020 người dùng mới có thể trải nghiệp giao diện mới này. Về cơ bản, giao diện mới của Facebook sẽ giống với giao diện của ứng dụng này trên bản Mobile, giúp người dùng truy cập nhanh các phần khác nhau của trang web như Watch, Marketplace. Logo của Facebook cũng dã được thiết kế lại và có chút thay đổi so với phiên bản cũ.

Mặc dù cộng đồng mạng đã quá quen với giao diện cũ và một bộ phận không nhỏ có thể không hài lòng với giao diện mới này. Thế nhưng tốt nhất bạn cũng nên chuyển dần sang giao diện mới để làm quen với nó dù muốn hay không. Vì chỉ còn ít ngày nữa thôi là tất cả mọi người sẽ phải nói lời tạm biệt "1 đi không trở lại" với giao diện cũ rồi.

Your browser does not support HTML5 video.

Cách chuyển Facebook sang giao diện mới trên máy tính

Theo Phương Hoa/SKCĐ