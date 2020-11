Mâu thuẫn vì ly nước cam, giáo sư đại học siết cổ vợ đến chết rồi giấu xác trong vali

Ngày 26/11 vừa qua, Cheung Kie-chung (56 tuổi, giáo sư khoa Kỹ thuật cơ khí, Đại học Hồng Kông) đã bị Tòa án kết tội Giết vợ. Sau gần 8 giờ cân nhắc, bồi thẩm đoàn của Tòa án Tối cao gồm 7 thành viên đã đưa ra phát quyết, tuyên ông Cheung án chung thân vì tội Giết người

Nạn nhân không ai khác chính là bà Tina Chan Waiman, 53 tuổi - vợ Cheung. Vụ việc xảy ra vào ngày 28/8/2018. Vào thời điểm trên, xác của bà Tina được tìm thấy trong một chiếc vali, đặt bên trong hộp gỗ để ở văn phòng làm việc của giáo sự Cheung. Khi đó, thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy.

Ông Cheung Kie-chung

Trước đó, vào ngày 20/8/2018, ông Cheung báo cảnh sát về việc vợ mình đột nhiên mất tích. Thế nhưng, khi lần theo dấu vết của bà Tina cũng như khám xét khuôn viên trường, vị giáo sư này vẫn trấn an các sinh viên rằng, cảnh sát chỉ điều tra một trường hợp mất tích liên quan đến gia đình mình mà thôi.

Sau đó, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ khi thấy ông Cheung di chuyển một hộp gỗ lớn trong phòng làm việc, nhiều sinh viên cũng phát hiện mùi hôi bốc ra từ sàn của văn phòng. Kết quả, ông Cheung bị bắt sau 3 ngày.

Ông Cheung Kie-chung khi bị bắt giữ

Khi bị bắt giữ, giáo sự Cheung không nhận tội giết người, chỉ nhận việc bản thân ngộ sát trong trạng thái nóng nảy, thần kinh bị kích thích. Trước đó, khi khai trước tòa, ông Cheung cho biết vợ chồng phát sinh xung đột chỉ vì một ly nước cam, sau khi con gái đã rời khỏi nhà. Bên cạnh đó, vợ ông thường xuyên dùng những lời lẽ nhục mạ chồng trong lúc cãi vã.

Tuy nhiên, lý lẽ này đã bị phía công tố bác bỏ. Họ cho rằng vị giáo sư giết vợ do mâu thuẫn tiền bạc sau khi phát hiện bà Tina đã bí mật chuyển tiền từ tấm séc 4 triệu HKD (12 tỉ đồng) vào tài khoản riêng.

Phía công tố cũng khẳng định, ông Cheung vô cùng tỉnh táo khi siết quanh cổ vợ bằng cây kìm xoắn sợi dây điện, dù vị giáo sư đại học nhất mực khẳng định không nhận thức được hành động này sẽ gây nguy hiểm cho đến khi vợ tử vong.

Hình ảnh nạn nhân

Khi thông tin Cheung giết vợ nổ ra đã khiến nhiều người sốc nặng. Nguyên nhân bởi ngay từ nhỏ, Cheung đã nổi tiếng là một người học giỏi toán và vô cùng tốt bụng, thường giúp các bạn làm bài tập về nhà và cho chép đáp án.

Thậm chí, một người bạn thân hơn 50 năm của Cheung là ông Chan Leung-choi đến tận bây giờ vẫn không dám tin vào việc bạn mình giết vợ. Vào 3/12 tới, Cheung sẽ lại hầu tòa, nhiều người bạn của vị giáo sư này hy vọng ông sẽ được giảm nhẹ tội.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo TN/SKCĐ