Hà Nội thay đổi địa điểm thi ngay phút chót kỳ thi THPT Quốc gia: Xác định 1 giáo viên là F2

Theo thông tin mới nhất được ghi nhận tại buổi làm việc giữa Bộ Y Tế và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội vào sáng nay, ngày 08/08, tại điểm thi huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã chính thức xác nhận có một giáo viên thuộc diện F2, do đó, Ban Chỉ đạo thi của TP Hà Nội đã chuyển toàn bộ điểm thi này (toàn bộ cán bộ, giáo viên) cũng được thay thế bằng tổ giáo viên coi thi khác để đảm bảo an toàn cho toàn bộ thí sinh và cán bộ nhân viên tại điểm thi nêu trên.

Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, giáo viên coi thi tại điểm thi trường THPT Đan Phượng, huyện Đan Phượng thuộc diện F2 do tiếp xúc với cán bộ của trường thuộc diện F1 (Cán bộ này không làm công tác thi). Ngay sau khi nhận được thông báo, Ban chỉ đạo thi của Thành phố và huyện Đan Phượng đã lập ngay phương án chuyển toàn bộ điểm thi tại trường THPT Đan Phượng sang điểm thi trường THCS Tân Hội.

Như đã thông tin, hôm nay, ngày 08/08 sẽ chính thức diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 1 trên địa bàn cả nước. Dự kiến, đợt thi này sẽ được tổ chức với sự tham gia của hơn 9.000 cán bộ, phục vụ cho hơn 900.000 thí sinh.



Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 sẽ chính thức bắt đầu vào hôm nay 08/08/2020



Cụ thể, cũng trong buổi làm việc giữa Bộ Y Tế và Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 tại Hà Nội, phó chủ tịch UBN TP. Hà Nội cho biết: Trong vấn đề tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2020, Hà Nội đã xác định được 02 thí sinh thuộc diện F2, dự kiến sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vào đợt 2, được tổ chức sau khi ổn định được tình hình dịch bệnh trên cả nước. Ngoài ra, thành phố Hà Nội cũng đã xác định được tổng hợp 68 trường hợp các thí sinh mới trở về Đà Nẵng. Do các thí sinh này chưa có biểu hiện bệnh, test nhanh cho kết quả âm tính, không nằm trong diện sẽ tham gia kỳ thi THPT đợt 2 nên dự kiến sẽ tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2020 bình thường vào đợt 1 như kế hoạch. Tuy nhiên, các trường hợp này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm COVID-19, nên Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chính thức kiến nghị: 68 trường hợp kể trên sẽ thi riêng hoặc thi vào đợt 2 cùng với các trường hợp F2.

Your browser does not support HTML5 video.

Độ khó của đề thi tốt nghiệp THPT sẽ giảm?

Theo Thùy Dương/SKCĐ