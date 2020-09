Phương pháp bắt học sinh đội sách lên đầu để sửa tư thế của giáo viên Trung Quốc gây tranh cãi lớn

Một giáo viên tại thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc đã quay video lại phương pháp đào tạo học sinh đặc biệt của mình rồi tung lên mạng. Hình ảnh ghi nhận lại cho thấy một lớp học với hàng chục em học sinh... đội sách giáo khoa lên đầu trong lúc chăm chú luyện chữ. Lí giải cho hành động là cách giúp các em học sinh không bị gù lưng, cận thị nhờ vào tư thế ngồi đúng.

Việc này cũng khiến các em chăm chú học tập hơn bởi chỉ cần mơ màng, lơ đãng một chút là sách sẽ rơi xuống. Cũng bằng cách này mà giáo viên dễ quan sát và theo dõi tinh thần học tập của học sinh hơn khi trong lớp có quá đông học sinh, khó có thể sát sao từng em.

Cảnh hàng chục em học sinh cấp 1 đội sách lên đầu.

Một trường tiểu học khác ở Giang Tô, miền đông Trung Quốc, cũng áp dụng phương pháp tương tự sau khi một số học sinh bị cận thị do tư thế ngồi sai.

Cận thị là một vấn đề lớn đối với học sinh Trung Quốc. Hơn một nửa dân số của đất nước dưới 18 tuổi hiện đang mắc chứng bệnh này, với học sinh trung học bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Số liệu do truyền hình trung ương Trung Quốc công bố cho thấy 81% thanh thiếu niên Trung Quốc từ 16 đến 18 tuổi mắc bệnh về mắt; trong khi 14,5% trẻ 6 tuổi đã cần đeo kính.

Trước phương pháp kì lạ được lan truyền trên mạng này, nhiều người dùng mạng tỏ ra ấn tượng và khen ngợi, trong khi những người khác chỉ trích việc bắt học sinh đội sách lên đầu là "hành hạ lũ trẻ".

Một người bình luận: "Thật là một ý tưởng tuyệt vời và một người thầy tuyệt vời! Tôi sẽ để con tôi thử cái này. Tôi từng rất thất vọng khi cố gắng tìm ra cách để sửa tư thế của thằng bé".

Một người khác lại chỉ trích gay gắt: "Đó là hành hạ những đứa trẻ. Tại sao giáo viên không làm như vậy đi?".

Trung Quốc có nhiều phương pháp giảng dạy kì lạ như... mũ chống gian lận.

Video về cảnh tượng trên xuất hiện trong bối cảnh khoảng 280 triệu học sinh sinh viên trên khắp Trung Quốc quay trở lại trường học khi giới chức quyết định cho phép hầu hết các trường học ở nước này mở cửa trở lại.

