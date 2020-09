Giáo viên tử vong khi đang giảng bài do mắc COVID-19

Bà Paola De Simone, giáo sư giảng dạy môn Lịch sử đã nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 được vài tuần nhưng vẫn duy trì các bài giảng trực tuyến tại trường.

Trong buổi học mới nhất bà Paola đứng lớp, có sự tham dự và theo dõi của khoảng 40 sinh viên với chủ đề Lịch sử Thế giới thế kỷ XX, khi nhận thấy giáo viên có trạng thái không ổn và khó thở, các sinh viên đã cố gắng hỏi địa chỉ của bà để gọi xe cấp cứu nhưng bà đã không trả lời.

Hình ảnh bà Paola đứng lớp trước dịch COVID-19

Breccia, 23 tuổi, cho biết bà De Simone khi đó dường như đã liên lạc với chồng. Các sinh viên đã ở lại theo dõi qua mạng cho đến khi chồng bà tới. Tờ Clarín của Argentina đưa tin một giáo sư đại học 46 tuổi qua đời hôm 2/9 ngay sau khi bị ngất lúc đang giảng bài trực tuyến. Tuần trước, giáo sư này viết trên Twitter rằng bà có triệu chứng nhiễm COVID_19 trong nhiều tuần.

Nói với Washington Post, sinh viên và bạn của bà De Simone cho biết họ không ngạc nhiên là bà vẫn dạy học dù bị ốm.

Silvina Sterin Pensel, nhà báo người Argentina ở New York, là bạn lâu năm của giáo sư De Simone. "Đây không phải là điều ngạc nhiên, tôi hoàn toàn hiểu được quyết định của Paola. Bà ấy chắc nghĩ rằng: 'Tôi hoàn toàn có thể làm được điều này, các sinh viên cần tôi'", bà Pensel nói.

Nhà báo Argentina gọi cái chết của giáo sư De Simone là "lời nhắc nhở đáng buồn rằng virus là có thật".

"Virus vẫn đang tiếp tục hoạt động ở Buenos Aires. Ở Argentina, quy định kiểm soát rất nghiêm ngặt nên mọi người tỏ ra mệt mỏi khi phải tuân thủ. Nhưng những lời cảnh tỉnh này, những lời nhắc nhở khủng khiếp này, chúng làm rúng động chúng ta từ bên trong", bà Pensel nói thêm.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), Argentina hiện ghi nhận hơn 450.000 trường hợp nhiễm Covid-19 và hơn 9.000 ca tử vong. Đây là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở khu vực Mỹ Latin.

Một trong những video được bà Paola chia sẻ khi phát hiện mình mắc COVID-19

