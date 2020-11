Điều tra nguyên nhân một giáo viên tử vong lõa thể ở nhà đồng nghiệp

Tin tức mới nhất ngày 29/11, báo Gài Gòn giải phóng dẫn lại thông tin từ một lãnh đạo Công an xã Phước Quang (huyện Tuy Phước, Bình Định ) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một giáo viên tử vong tại nhà đồng nghiệp trong tình trạng lõa thể.



Danh tính nạn nhân là ông H.T.K (34 tuổi, ở thôn An Hòa, xã Phước Quang). Theo người dân và Danh tính nạn nhân là ông H.T.K (34 tuổi, ở thôn An Hòa, xã Phước Quang). Theo người dân và gia đình , ông K. là giáo viên của một trường THCS trên địa bàn xã Phước Quang.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 28/11. Vào thời điểm trên, một số người dân ở thôn Phục Thiện (xã Phước Quang) bất ngờ phát hiện ông K. đã tử vong ở trong nhà ông H.Đ.D. (59 tuổi, ở thôn Phục Thiện).

Ảnh minh họa



Được biết, ông D. và ông K. là đồng nghiệp của nhau. Thời điểm phát hiện vụ việc, ông D. không có ở nhà.



Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa và khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.



Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo xã Phước Quang cho biết, gia đình nạn nhân không đồng ý việc tiến hành khám nghiệm tử thi nên nguyên nhân tử vong của ông K. vẫn chưa được xác định cụ thể.



Công an thông tin, nạn nhân tử vong trong tình trạng lõa thể, qua kiểm tra xác định trên người không có vết thương. Một số người liên quan cho biết, nhiều khả năng ông K. tử vong do đột quỵ.



Theo TN/SKCĐ