Sát hại liên tiếp 3 người thân trong nhà vì tưởng nhầm là... robot

Tin tức mới nhất ngày 21/10, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét về việc kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trương Tín (30 tuổi, ngụ tại Bình Tân, TP.HCM).



Được biết, bị cáo Tín từng bị TAND TP.HCM tuyên phạt án tử hình trong phiên xử sơ thẩm về tội Được biết, bị cáo Tín từng bị TAND TP.HCM tuyên phạt án tử hình trong phiên xử sơ thẩm về tội Giết người khi cướp đi 3 mạng sống của 3 người thân trong gia đình . Sau đó, bị cáo rút đơn kháng cáo tại tòa nên HĐXX đã đình chỉ xét xử phúc thẩm.



Theo hồ sơ vụ án, vụ việc xảy ra vào tối ngày 2/5/2019. Vào thời điểm trên, Tín sử dụng ma túy rồi đi làm. Đến hơn 22h cùng ngày, Tin về nhà và gây ồn thì bị mẹ là bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy la mắng.

Bị cáo Trương Tín tại tòa



Thấy Tín cãi lại mẹ, bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng (dì ruột, sống cùng nhà với Tín) đã mắng Tín xối xả. Đối tượng này liền đập phá hết đồ đạc trong nhà rồi tiếp tục lấy ma túy ra dùng. Trước sự việc này, bố ruột của Tín là ông Trương Văn Hạnh đã nhanh chóng đến Công an phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân trình báo.



Khi ông Hạnh vừa đi được một lúc, Tín chạy xuống bếp lấy hai con dao cầm theo định mở cửa phòng của bà Phụng thì bị mẹ ôm lại. Lúc này, Tín vùng ra rồi lấy dao chém liên tiếp vào dì ruột khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.



Chưa dừng lại ở đó, Tín tiếp tục dùng dao 'cuồng sát' khiến mẹ và bà ngoại tử vong. Sau khi gây án, Tín chạy đến công trường (nơi làm việc) để vứt dao rồi đi uống cà phê với bạn như chưa có chuyện gì xảy ra.



Khi bị bắt, gã đàn ông 30 tuổi khai nhận nguyên nhân dẫn đến hành vi giết người là do bị ảo giác, tưởng người thân trong nhà là robot muốn hãm hại mình.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ