Kinh hoàng người phụ nữ giết chồng cũ chặt xác phi tang khắp cả nước, sát hại cả con trai chồng mới

Cuối tháng 5 năm ngoái, cả Hàn Quốc chấn động trước vụ người vợ giết hại và phân xác chồng cũ vô cùng dã man. Bởi hung thủ quá máu lạnh và tàn độc, là thành phần vô cùng nguy hiểm với xã hội , cơ quan chức năng đã quyết định công khai nhân dạng của kẻ thủ ác.

Đó là người phụ nữ tên Go Yoo Jung (37 tuổi). Ngày 20/2 vừa qua, tòa án quận Jeju đã phán mức án tù chung thân dành cho kẻ giết người . Trong phiên tòa cuối cùng ngày 5/11, Go Yu Jieong cũng đã bị kết án tù chung thân.

Theo hồ sơ vụ án, vụ việc xảy ra vào ngày 22/5/2019. Thời điểm trên, Go Yoo Jung đã đi tàu từ thành phố Cheongju đến đảo Jeju, gặp chồng cũ họ Kang ở một nhà nghỉ để bàn bạc về việc nuôi nấng đứa con chung của cả hai.

Tuy nhiên, 5 ngày sau cuộc gặp gỡ, người nhà chưa thấy Kang trở về nên đã gọi điện báo cảnh sát. Thông qua công nghệ hiện đại, cảnh sát đã nhanh chóng phát hiện ra vết máu ở khu vực nhà bếp, phòng khách và phòng tắm tại nơi mà 2 người đã gặp nhau, dù đã được ai đó tỉ mỉ lau sạch.

Sau đó, cảnh sát xác định Kang đã bị giết hại, kẻ thủ ác không ai khác chính là Go Yoo Jung. Theo kết quả điều tra, Go đã cho thuốc ngủ vào đồ uống của Kang, sau đó giết chết nạn nhân. Điều đáng nói, sau khi gây án Go đã bình tĩnh cưa xác chồng cũ thành nhiều phần, cho từng phần vào bọc ni lông và đóng hộp giấy kỹ càng.

Xong xuôi, Go trả phòng rồi lên tàu, đến nhà người thân ở thành phố Wando, tỉnh Jeonnam. Khi ở trên tàu, ả lấy một phần thi thể chồng cũ rải xuống biển. Nhiều phần thi thể khác của nạn nhân được tìm thấy tại bãi rác TP Incheon. Thậm chí, nửa năm sau khi vụ án mạng xảy ra, cảnh sát vẫn chưa thể thu thập hết toàn bộ thi thể.

Nhiều phần thi thể khác của nạn nhân được tìm thấy tại bãi rác TP Incheon

Thế nhưng, điều đáng sợ hơn là, sau 6 tháng điều tra, cảnh sát phát hiện Goo Yoo Jung rất có thể đã giết hại cả con trai riêng (5 tuổi) của người chồng hiện tại.

Bé trai 5 tuổi được phát hiện tử vong vào ngày 2/3/2019, khi mới về ở chung với bố 2 ngày. Thời điểm tử vong, bé ngủ cùng bố đẻ, còn Go ngủ ở phòng khác. Thời điểm tỉnh dậy, người chồng phát hiện trên giường có vết máu, cảnh sát cũng khám nghiệm tử thi nhưng không tìm ra dấu vết khác thường nên kết luận nạn nhân chết do ngạt thở.

Sau khi vụ giết chồng cũ của Go bị phanh phui, người chồng hiện tại mới sợ hãi, xâu chuỗi lại sự việc và cho rằng chính ả đã giết con trai mình. Ban đầu, dù Go ngủ ở phòng khác nhưng cảnh sát phát hiện, lịch sử truy cập máy tính của Go có từ khoá tìm kiếm “cách giết người”, Go còn đặt vé online đi đảo Jeju vào lúc 7h sáng cùng ngày.

Thời điểm phát hiện, nạn nhân nằm sấp úp mặt xuống nệm, quanh miệng có vết máu

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, cậu bé 5 tuổi tử vong khoảng 5h sáng vì bị đè mạch trong hơn 10 phút. Thời điểm phát hiện, nạn nhân nằm sấp úp mặt xuống nệm, quanh miệng có vết máu. Phân tích mẫu tóc của người chồng mới, cảnh sát còn tìm ra thành phần thuốc ngủ dù anh ta chưa từng uống loại thuốc này.

Tuy nhiên, trong phiên tòa xét xử, Go chỉ thừa nhận hành vi giết chồng cũ, khẳng định bản thân không hề lên kế hoạch trước về việc giết người. Về nghi án sát hại con trai riêng của chồng, Go phủ nhận.



