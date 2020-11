Giết vợ, để thi thể lên xe máy chạy dọc đường 'diễu hành' 10km để... vứt xác phi tang

Được biết, vụ việc hi hữu này xảy ra vào ngày 1/11 tại một ngôi làng ở thị trấn Sindhi Camp, thuộc bang Rajasthan, Ấn Độ . Kẻ gây án là ông Amit Hemnani (34 tuổi) còn nạn nhân là chị vợ Naina (30 tuổi).



Trước đó, hai vợ chồng xảy ra xô xát, tranh cãi. Trong lúc nóng giận Amit đã bóp cổ vợ đến chết ngay tại nhà riêng. Điều đáng nói, sau khi gây án Amit không bỏ trốn hay tìm cách phi tang thi thể ngay lập tức hoặc ra đầu thú, người đàn ông này thản nhiên đặt thi thể vợ lên xe máy rồi chở đi 10km từ nhà ở thị trấn Sindhi Camp đến làng Rohishala.

Chiếc xe Amit chở thi thể vợ



Đáng sợ hơn, Amit để thi thể vợ ngay chỗ để chân của xe ga và chở đi suốt quãng đường dài. Chân của nạn nhân kéo lê trên mặt đất, diễn ra ngay giữa ban ngày khiến nhiều người dân chứng kiến sợ hãi, vội vàng báo cảnh sát.



Khi thấy người dân hoảng loạn và kinh ngạc, hét lên thì Amit vội vã tăng tốc để bỏ chạy. Sau đó, hắn ta bị người dân lái xe đuổi theo, bắt giữ và giao cho sở cảnh sát.



Tại trụ sở cảnh sát, qua quá trình thẩm vấn Amit thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Người này cho biết, anh ta định mang xác vợ ra khu rừng ở ngoại ô để vứt xác tại đây.



Quá trình tìm hiểu được biết, cả Amit và vợ đều đến từ bang Veraval. Amit đang làm việc tại một đại lý phân phối gas trong thị trấn, cặp đôi mới kết hôn được 1 năm.

Theo NM Chaudhary, thanh tra sở cảnh sát: Amit sẽ chính thức bị bắt giữ sau khi xét nghiệm COVID-19. Hiện, lực lượng chức năng đang lấy lời khai của các thành viên trong gia đình 2 bên để tìm hiểu nguyên nhân.

Nguồn: NLĐ



Theo TN/SKCĐ