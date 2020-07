Gigi Hadid hớn hở khoe tổ ấm tự tay thiết kế và cái kết bị chê sấp mặt!

Siêu mẫu Gigi Hadid sau khi biết tin mang thai đứa con đầu lòng với nam ca sĩ Zayn Malik đã quyết định "quy về ở ẩn", dành thời nghỉ ngơi khỏi những sàn catwalk , ánh đèn sân khấu và những bộ trang phục tuyệt đẹp.

Người mẫu xinh đẹp Gigi Hadid đang mang thai đứa con đầu lòng.

Mới đây, siêu mẫu này đã cho cả thế giới một cái nhìn thật chi tiết bên trong dự án mới nhất của cô đó là thiết kế nội thất căn hộ cao cấp ở New York giá chục triệu đô có lẻ. Nhưng những lựa chọn thiết kế khác thường của siêu mẫu 25 tuổi khiến fan tự hỏi liệu cô nàng đã lấy ý tưởng thiết kế này từ đâu.

Những thiết kế kì lạ bao gồm một bát đầy bóng bi-a bày trên kệ bếp, một bức tường phòng tắm được phủ kín bởi bìa tạp chí và tủ bếp chứa đầy những sợi mì pasta khô nhuộm màu xanh đỏ. Hadid tiết lộ rằng cô ấy đã dành cả năm ngoái để thiết kế và quản lý dự án căn nhà với niềm đam mê mãnh liệt.

Một "bể" bóng bi-a dường như không liên quan gì tới không gian phòng bếp.

Cộng đồng mạng còn trêu đùa rằng khách tới chơi sẽ không bao giờ lo bị đói bởi họ họ thể ăn hết đống bóng bi-a và mì ý khô do Gigi Hadid dùng để trang trí.

Những cuộn mì ý được nhuộm màu và bỏ vào trong tấm kính để trang trí tủ bếp.

Gigi chia sẻ: "Tất cả đã hoàn thiện ngay trước khi thành phố New York có lệnh cách ly nhưng lúc đó tôi lại đang mắc kẹt ở trang trại của gia đình với chị gái Bella và bạn đời Zayn Malik kể từ khi coronavirus tấn công".

"Tôi rất phấn khích vì đã có thể dành thời gian để tận hưởng tất cả những góc đặc biệt do chính tôi tạo ra với sự giúp đỡ của một số nhà thiết kế sáng tạo mà tôi yêu thích. Họ nắm bắt ý tưởng của tôi rất tốt và đã không gọi tôi là kẻ điên khi vẽ ra những ý tưởng này".



Những chiếc bìa tạp chí được dán lỏng lẻo trên tường.

Chưa hết kì lạ, ngay ngoài phòng tắm là một chiếc mô hình bút bi khổng lồ và những dòng chữ xanh đỏ sơn tường về việc cô chào đón khách tới nhà ở mọi giới tính, mọi màu da, mọi giới tính, mọi nền văn hóa,... Một thông điệp rất ý nghĩa nhưng rất tiếc được sơn vẽ khá cẩu thả. Điểm duy nhất vớt vát được ở đây là thiết kế của phòng tắm thứ hai được bao phủ bởi họa tiết đá marble khá thời thượng. Nhưng nếu nhìn tổng thể thì căn phong này nhìn cũng không liên quan gì tới toàn bộ căn nhà.

Cách trang trí bên ngoài phòng tắm nhà Gigi Hadid cũng vô cùng khó hiểu.

Ngay cả thảm trải cầu thang nhà Gigi Hadid cũng ngập trong sắc màu và những họa tiết loằng ngoằng khó hiểu. Mỗi bức tường trong nhà cũng đều được cô thiết tô vẽ những bức tranh khác nhau khiến người xem không khỏi liên tưởng tới... trường mẫu giáo.

Nhà Gigi Hadid được bao phủ bởi quá nhiều màu sắc.

Một số nhận xét về căn nhà của Gigi Hadid như sau: "Mọi thứ trong căn nhà này đều như muốn thốt lên rằng không phải cứ giàu là sẽ có gu thẩm mỹ tốt", "Khả năng thiết kế nội thất của Gigi Hadid chứng minh những người giỏi trong việc xinh đẹp thì chỉ nên dừng lại ở đó", "Việc Gigi giàu tới vậy nhưng lại thiết kế nhà nhìn trông như một chuỗi kí túc xá sinh viên rẻ tiền khiến tôi rất khó hiểu".

Những bình luận về căn nhà của siêu mẫu Gigi Hadid trên mạng xã hội Twitter.

