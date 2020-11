Không còn là đồn nữa, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi chính thức 'chốt' Thành Nghị và Trương Dư Hi đóng chính

Ngày 12/11 vừa qua, phim mới Gió Nam Hiểu Lòng Tôi đã chính thức được khai máy với sự tham gia đóng chính của cặp nam nữ Thành Nghị và Trương Dư Hi. Như vậy, rumor trước đó là thật, Trương Dư Hi đã 'đá bay' Cảnh Điềm để nên duyên cùng Thành Nghị trong dự án này.

Ngoài cặp chính là Thành Nghị và Trương Dư Hi, phim còn có sự xuất hiện của các diễn viên khác như Tiêu Yến, Lý Hân Trạch... Liên quan đến bộ phim, vài ngày trước cư dân mạng còn chụp được ảnh Thành Nghị tới quay thử ở phim trường trong một buổi chiều hoàng hôn đầy gió.

Được biết, phim mới Gió Nam Hiểu Lòng Tôi được hãng Hoan Thụy sản xuất, kẻ về chuyện tình ngược tơi tả của nhà thực vật học Phó Vân Thâm (Thành Nghị) và bác sĩ Chu Cựu (Trương Dư Hi).

Ban đầu, cả hai cùng nhau lên đường để tìm kiếm một loại thảo dược quý, nhưng vì hiểu lầm mà đang yêu đương thắm thiết họ đã quyết định 'đường ai nấy đi'. Điều đáng nói, Chu Cựu còn phát hiện Phó Vân Thâm có liên quan đến cái chết của mẹ mình, bắt đầu những chuỗi ngày ngược luyến tàn tâm đầy bi kịch và nước mắt.



Khi dàn diễn viên chính được công bố, nhiều người cho rằng Hoan Thụy đã cố 'xé nát' couple Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, đẩy mạnh hiệu ứng couple khác là Thành Nghị và Trương Dư Hi. Sau khi thành đôi trong Mộng Tỉnh Trường An, cặp này lại tiếp tục nên duyên trong Gió Nam Hiểu Lòng Tôi.



Nhiều người còn khẳng định, đây mới là chiến lược thật sự mà công ty Hoan Thuỵ dựng lên để lăng xê gà nhà. Hóa ra trước đó, Triệu Anh Tử (đóng chính cùng Thành Nghị trong Trường An Nặc) đã bị khán giả chỉ trích nhầm, bởi rất có thể cô chỉ là bình phong, lót đường cho cặp Thành Nghị và Trương Dư Hi.

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi đã khai máy vào 8h sáng 12/11.

Mới đây, MXH xôn xao tin Thành Nghị chính là cái tên tiếp theo được nhắm đến cho bộ phim mới Thiên Quan Tứ Phúc. Ngày 7/11 vừa qua, nhiều thông tin cho rằng Hoan Thụy đã nhận quyền sản xuất dự án đam mỹ đình đám cùng tên.

Điều đáng nói, sau thành công của Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Thành Nghị đang là 'gà cưng' của công ty nên việc nam diễn viên nắm chắc một trong 2 suất chính của phim có khả năng rất cao.



