Giới công nghệ trên toàn thế giới bị chia rẽ, chọn Mỹ hoặc Trung Quốc vẫn đang là vấn đề nan giải

Mỹ đang tiến hành lệnh áp đặt mới đối với Tiktok và Wechat của Trung Quốc khiến giới công nghệ trên thế giới đang buộc phải "chia phe", hoặc là theo Mỹ, hoặc là chọn Trung Quốc.

Lệnh cấm cửa Tiktok và Wechat bắt đầu được Nhà Trắng đưa ra vào ngày 6/8. Điều này cho thấy cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng căng thẳng hơn. Đáng chú ý hơn, Mỹ lại đang dùng chính cách mà Trung Quốc đã từng làm đối với công ty công nghệ nước này trước đây.

Ông Trump tăng sức ép đối với các hãng công nghệ của Trung Quốc

Hồi tháng 5 năm 2019, Ủy ban Truyền thông Liên Bang (FCC) đã bỏ phiếu nhất trí từ chối yêu cầu cung cấp dịch vụ tại Mỹ của công ty vieenc thông China Mobile lấy lý do là nhằm bảo mật an ninh quốc gia. Do vậy, China Unicom và China Telecom đã sớm bị Mỹ thu hồi giấy phép hoạt động. Nếu Mỹ quyết liệt thực hiện việc buộc các ứng dụng của Trung Quốc phải dừng hoạt động thì đây sẽ là cú giáng mạnh mẽ vào kho dữ liệu người dùng của các công ty chịu trừng phạt.

Dữ liệu là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá trong thời đại công nghệ internet toàn cầu như hiện nay. Do đó Tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm chia rẽ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Và không chỉ có Mỹ, các quốc gia đồng minh của nước này có thể cũng sẽ có thực hiện những hình thức tương tự. Việc Huawei bị loại bỏ khỏi phát triển 5G tại nhiều quốc gia là một minh chứng rõ nhất.

Kể cả khi Microsoft có mua lại Tiktok thì cũng không thể làm cho tình hình khả quan hơn. Từ lâu, Trung Quốc đã tự xây một "đế chế" internet riêng mình đối chọi với phương Tây. Đây lànơi mà Tencent và Alibaba độc chiếm thị phần chứ không phải Facebook và Amazon.

Chính sách bảo mật của WeChat trên iPhone

Còn ở thị trường Mỹ, những quốc gia này cũng có sự phân chia với nhau. Một bên cho rằng các giá trị tư bản, tự do ngôn luận "Lệnh cấm của tổng thống đặt ra tiền lệ nguy hiểm cho nước Mỹ", Samm Sacks, chuyên gia về chính sách an ninh mạng, kinh tế kỹ thuật số Trung Quốc tại New America nhận định. Và bên còn lại, nhiệt liệt ủng hộ những biện pháp cứng rắn kìm hãm sự vươn mình trong công nghệ của một đối thủ chính trị

Những động thái nhanh chóng, quyết liệt của Nhà Trắng khiến giới công nghệ trên thế giới bấtngờ bị chia rẽ. Hiện Nhật Bản, Australia cũng úp mở dự định tương tự.

Mỹ không hề vạch ra ranh giới cụ thể về mức độ dữ liệu mà các công ty được quyền tiếp cận. "Động thái cứng rắn mà Mỹ áp đặt lên Huawei là có thể hiểu được, song đối với TikTok lại gây hoang mang", bà Yik Chan Chin, nhà nghiên cứu chính sách truyền thông quốc tế tại Đại học Xi'an Jiaotong- Liverpool, Tô Châu nhận định.

"Cấm giao dịch với TikTok, WeChat thực tế nhắm thẳng vào những công ty Trung Quốc. Điều này đặt ra câu hỏi làm thế nào để các công ty Trung Quốc còn được hoạt động tại Mỹ?", bà Chin đặt câu hỏi.

Đồng quan điểm với bà Chin, chuyên gia kinh tế kỹ thuật số Trung Quốc tại New America Graham Webster nhận định một lệnh cấm đối với Tiktok và WeChat giống như cắt đứt sợi dây liên lạc giữa Mỹ và Trung Quốc. "Tất nhiên, những lo ngại về quyền riêng tư, đánh cắp dữ liệu là có, nhưng việc cấm giao dịch với 2 ứng dụng này là hành động thái quá. Rõ ràng, ẩn sâu bên trong là câu chuyện chính trị xa hơn", ông nói.

Việc buộc TikTok phải bán cho một doanh nghiệp Mỹ sẽ khiến các công ty công nghệ có liên kết với Trung Quốc buộc phải chọn phe nếu muốn sống yên ổn.

Hôm 4/8, một ứng dụng họp qua video call có trụ sở tại San Jose, California cho biết sẽ ngừng bán tất cả sản phẩm ở Trung Quốc. Việc bán hàng sẽ chỉ được thực hiện thông qua các đối tác địa phương được ủy quyền từ ngày 23/8, theo Bloomberg.

"Động thái của Zoom cho thấy công ty đã quyết định tập trung vào thị trường Mỹ và châu Âu", Dong Jielin, nhà nghiên cứu tại Viện Chính sách Khoa học và Công nghệ Trung Quốc thuộc Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc cho biết.

Hãng sản xuất drone DJI có thể sẽ là cái tên tiếp theo bị ông Trump nhắm đến

"Thật khó để các công ty truyền thông xã hội chiều lòng cả Trung Quốc lẫn Mỹ. Họ chỉ được phép chọn một bên", ông Dong nói.

Với Paul Triolo, chuyên gia nghiên cứu thuộc công ty tư vấn rủi ro Eurasia Group trụ sở tại New York, Mỹ, ông cho rằng "chừng đó vẫn là chưa đủ". "Zoom sẽ phải làm nhiều hơn, chẳng hạn như tách các mạng của Mỹ khỏi hoạt động ở Trung Quốc", ông Paul nói.

Rõ ràng, chỉ Huawei là chưa đủ với chính quyền Tổng thống Trump. "Các công ty Trung Quốc khác có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo bao gồm nhà sản xuất drone DJI, những công ty sở hữu dịch vụ đám mây có cơ sở hạ tầng và hoạt động tại Mỹ như Alibaba, Baidu", ông Triolo nhận định.

Chuỗi đòn tấn công của Mỹ chắc chắn khiến Bắc Kinh không thể làm ngơ. Mục tiêu cụ thể nhất ngay lúc này của nhà cầm quyền Trung Quốc không gì khác ngoài các công ty Mỹ đang hoạt động tại đây. "Sẽ là mùa hè dài và nóng bỏng trong cuộc chiến tranh mới giữa Mỹ - Trung", ông Paul Triolo nhận định.

Những tranh cãi về việc Mỹ ép bán TikTok

