Giới khoa học công bố phát hiện 3 loài côn trùng mới tại Việt Nam

Mới đây, nhà nghiên cứu Phạm Hồng Thái - Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, các nhà côn trùng học của Bảo tàng và các nhà côn trùng học Nhật Bản phối hợp với Viện Khoa học tự nhiên Hoàng gia Bỉ đã công bố phát hiện một số loài côn trùng mới tại Việt Nam.

Các loài côn trùng mới được công bố là 1 loài cánh cứng và 2 loài ve sầu mới.

Cụ thể, loài cánh cứng mới được công bố được đặt tên là "Rhyparus vietnamicus Ochi, Kusui, Pham, 2018" Loài mới này thuộc giống Rhyparus, tộc Rhyparini, phân họ Aphodiinae, họ Scarabaeidae, bộ Cánh cứng Coleoptera. Mẫu vật nghiên cứu của loài này được thu tại tỉnh Lào Cai có kích thước cơ thể: 7,7-7,9 mm. Như vậy, đến nay số loài thuộc giống Rhyparus được ghi nhận có phân bố ở Việt Nam là 2 loài.

2 loài ve sầu mới được các nhà khoa học của Viện Khoa học tự nhiên Hoàng gia Bỉ và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam công bố, gồm: "Sogana bachmana Constant & Pham, 2019" và "Sogana baviana Constant & Pham, 2019".



2 loài này đều thuộc giống Sogana, họ Tropiduchidae, phân bộ Auchenorrhyncha, bộ Hemiptera. "Sogana bachmana Constant & Pham, 2019" có cơ thể con đực dài 29,0 mm. Trong khi "Sogana baviana Constant & Pham, 2019" có cơ thể con đực dài 23,5 mm.

Với việc 2 loài ve sầu mới được công bố ở Việt Nam, số loài của họ Tropiduchidae ở Việt Nam tăng lên là 20 loài trên tổng số 662 loài trên thế giới.

Theo các nhà khoa học, những số liệu này chỉ đại diện cho một phần của sự đa dạng thực sự của họ Tropiduchidae ở Việt Nam - nơi chứa nhiều loài mới và giống mới đang chờ được công bố.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ