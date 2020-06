Giới trẻ Hàn Quốc từ "chết khiếp" đến mê mệt món "trứng vịt trước khi nở" của Việt Nam

Việt Nam vốn luôn nổi danh trong mắt bạn bè quốc tế là có ẩm thực phong phú với muôn vàn Món ăn ngon lành, bổ dưỡng. Tuy nhiên chúng ta cũng có một số món có vẻ ngoài khiến nhiều du khách "khiếp sợ" khi thoạt nhìn, chẳng hạn như nhộng tằm, gỏi nhệch hay đơn giản nhất chính là trứng vịt lộn. Trứng vịt lộn thường được những du khách từ xứ sở kim chi gọi là "món trứng vịt trước khi nở" và thường khá e dè khi nếm thử.

Thực ra không chỉ với người Hàn mà ngay cả ở Việt Nam, cũng có không ít bạn trẻ không mấy khi ăn món ăn này. Có lẽ việc món trứng bao gồm cả con vịt chưa nở hẳn đã khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi. Dù vậy đối với những ai đã mạnh dạn nếm thử, đây là một món ăn vô cùng ngon lành, bổ dưỡng, thậm chí có không ít người đã "chết mê chết mệt" trứng vịt lộn.

Một tài khoản Naver (trang mạng xã hội Hàn Quốc) đã chia sẻ cảm nhận về trứng vịt lộn như sau: "Khi lang thang tại các khu chợ đêm ở Việt Nam, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những hàng bán món trứng này. Hình dáng bên ngoài khiến chúng ta nghĩ rằng đây chỉ là những quả trứng luộc bình thường. Tuy nhiên khi bóc ra thì nhiều người có thể thấy "khiếp sợ" với hình dáng bên trong".

Quả thật nếu không phải đã quen ăn trứng vịt lộn thì lần đầu tiên nhìn thấy món ăn này cũng sẽ bất ngờ đôi chút. Tuy nhiên, một khi bạn đã nếm thử thì hương vị ngon lành, béo ngậy của quả trứng quện với rau dăm, gừng và gia vị có thể khiến nhiều người mê mệt. Hẳn vậy nên có không ít du khách Hàn Quốc sau khi tới Việt Nam du lịch và được nếm thử món trứng vịt lộn thì đã thay đổi cảm nhận hoàn toàn, từ "chết khiếp" đến "chết mê" món ăn ngon lành này.

Không chỉ ở Việt Nam, trứng vịt lộn cũng được xem là món ăn rất bổ dưỡng ở nhiều nơi khác như Trung Quốc, Philippines và Campuchia... Ngoài ra nếu đã ăn qua trứng vịt lộn thì chắc hẳn các "thực thần" không thể bỏ qua món trứng cút lộn rồi. Trứng cút lộn tuy nhỏ hơn trứng vịt những cũng không kém phần ngon lành đâu, chưa kể xào với sốt me thì lại thành một món ăn thần sầu siêu hấp dẫn nữa.

Theo Linh Chi/SKCĐ