Phát ngôn hùng hồn không sợ virus corona, giọng ca 'Say So' Doja Cat bị nhiễm COVID-19

Mới đây, theo thông tin từ trang Insider, chủ nhân hit “Say So” cực hot trong thời gian qua - rapper Doja Cat đã nhiễm COVID-19 . Thông tin này được chính giọng ca 'Say So' thông báo tới người hâm mộ, kết quả xét nghiệm cho thấy cô đã dương tính với virus corona.



Thông tin này càng gây chú ý khi mới hồi tháng 3 vừa qua, Doja Cat từng có phát ngôn coi thường COVID-19 và cho rằng nó cũng chỉ là bệnh cúm thông thường mà thôi. Do đó, không ít người chế giễu nữ rapper đang bị 'nghiệp quật' vì chính hành động trước đó của mình.

Hình ảnh sexy của giọng ca 'Say So' Doja Cat.

Cụ thể, trong một buổi livestream thông qua Instagram cá nhân, Doja Cat bày tỏ quan điểm như sau: "Nó (COVID-19) chỉ là bệnh cảm cúm mà thôi. Mọi người đang quá sợ hãi con virus này rồi. Các bạn chỉ cần uống Mucinex (một loại thuốc tiêu đờm), sau đó uống nước và trà, cuối cùng là đi ngủ, chỉ thế mà thôi".



Tuy nhiên, trả lời bài phỏng vấn hồi thứ 6 tuần qua trên radio Capital XTRA, nữ rapper cho biết: "Tôi đã bị mắc COVID-19. Tôi không biết vì sao mình lại bị nhiễm virus này, nhưng tôi đoán có thể là do bản thân đã đặt đồ từ dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến".

Doja Cat đã bị nhiễm COVID-19.



Bên cạnh đó, Doja Cat cho biết bắt đầu có triệu chứng của bệnh trong khoảng 4 ngày và hiện tại, Bên cạnh đó, Doja Cat cho biết bắt đầu có triệu chứng của bệnh trong khoảng 4 ngày và hiện tại, Sức Khỏe của cô đã ổn.



Doja Cat có tên thật là Amalaratna "Amala" Zandile Dlamini, năm nay 25 tuổi. Cô là nữ Doja Cat có tên thật là Amalaratna "Amala" Zandile Dlamini, năm nay 25 tuổi. Cô là nữ ca sĩ , rapper người Mỹ; sinh ra và lớn lên ở Los Angeles. Năm 2014, Doja ký hợp đồng với hãng đĩa RCA Records.



Doja Cat - Say So (Official Video)



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ