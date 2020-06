Giông lốc quét qua khiến tường đổ sập đè 2 mẹ con thương vong

Bà Nguyễn Thị Huế - Chủ tịch UBND xã Thành Hưng (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa ) xác nhận, trên địa bàn mới xảy ra một vụ tai nạn thương tâm: Tường nhà đổ sập trong lúc mưa to, gió lớn khiến 2 mẹ con thương vong.

Theo bà Huế, khoảng 17h ngày 14/6, sau khi đi gặt lúa về, chị Trần Thị Cúc (31 tuổi, ngụ tại thôn Hoàng Thành, xã Thành Hưng), tỉnh Thanh Hóa) đi vào nhà tắm để thay quần áo, tắm rửa. Đúng lúc này ngoài trời gió lốc mạnh, kèm theo mưa lớn.

Hiện trường vụ giông lốc khiến tường đổ làm 2 mẹ con thương vong

Thế nhưng do vết thương quá nặng, người con trai tử vong. Chị Cúc bị gạch đè lên dập nát 3 ngón tay và bị thương nặng. Hiện chị Cúc vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo cơ quan chức năng, bức tường bị đổ xuống cao 4 mét, được gia đình xây dựng đằng sau căn nhà cấp 4 để dùng làm phòng bếp nấu ăn. Căn phòng bếp của gia đình rộng khoảng 20m2, xây dựng bằng tường gạch, lợp mái tôn...

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân tường sập đổ là do gió lốc kèm theo mưa to đã khiến bức tường không chịu nổi nên bất ngờ đổ sập xuống.

