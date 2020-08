Girls' Generation tái hợp đúng dịp kỉ niệm 13 năm thành lập và gửi lời nhắn đặc biệt tới SONE

Girls' Generation đã bước sang năm thứ 13 kể từ ngày đầu ra mắt vào ngày 5 tháng 8 năm 2007. Năm nào các cô gái cũng cố gắng tụ tập đông đủ để kỉ niệm hai sự kiện lớn diễn ra trong cùng một tháng đó là sinh nhật thành viên Tiffany và ngày kỉ niệm thành lập.

Năm nay các cô gái của SNSD lựa chọn trang phục tông xuyệt tông là váy đen và tông trang điểm đậm với đôi môi đỏ cực sexy. Bữa tiệc được tổ chức theo phong cách thanh lịch và sang trọng.

Những cô gái SNSD xuất hiện với tông đen đỏ sang chảnh.

Không chỉ dành thời gian riêng cho nhau, các thành viên của Girls 'Generation đã quyết định gửi lời chào tới người hâm mộ của họ sau một thời gian rất dài hoạt động riêng lẻ. Không chỉ đơn thuần là những dòng trạng thái trên mạng xã hội mà là một tin nhắn video! Đoạn video không quá dài nhưng đã sưởi ấm trái tim rất nhiều người hâm mộ khi nhóm gửi gắm tình yêu của họ dành cho SONEs.

Các thành viên chia sẻ họ cảm thấy thật hạnh phúc khi giờ phút này vẫn có thể ngồi bên nhau và kỉ niệm một cột mốc lớn trong sự nghiệp của Girls' Generation: " Xin chào, chúng tôi là Girls' Generation! Chúc mừng kỷ niệm 13 năm thành lập nhóm! Chúng tôi rất vui vì có thể dành thời gian ngồi bên nhau vào tháng mỗi tháng 8. Chúng tôi rất cảm động vì những tình yêu mà các bạn dành cho Girls' Generation. Thật tốt khi có thể quay lại với nhau, và chúng tôi chỉ muốn chúc bạn một ngày kỷ niệm 13 năm thật hạnh phúc! Yêu các bạn!".

Những thành viên đều rất hạnh phúc trong ngày vui này.

Không chỉ thể hiện tình yêu cùng nhau mà mỗi thành viên đều lan tỏa niềm hạnh phúc đến những người hâm mộ đang chờ đợi họ bằng những thông điệp cá nhân trên mạng xã hội, nhưng có một điều rõ ràng đó là Girls' Generation sẽ tiếp tục cùng nhau phát triển mãi mãi.

Những lời mà thành viên Tiffany gửi tới SONE.

Cô nàng Tiffany chia sẻ: "M ùa hè 13 năm trước, tôi vẫn nhớ mình đã thổi nến và cảm ơn chúa vì đã mang từng người trong nhóm đến với tôi. Cho dù cách nhau bao xa hay kéo dài bao lâu, tôi vẫn luôn có cảm giác như chúng ta đang ở ngay tại nơi chúng ta rời đi. Tôi rất biết ơn về hành trình mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua và đặc biệt là tình chị em thân thiết này. Tôi rất may mắn khi có được những người phụ nữ tuyệt vời này trong cuộc đời mình để tôi ngày càng trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn qua mỗi năm. Cảm ơn các bạn từ tận đáy lòng vì niềm tin và tình yêu vô điều kiện mà các bạn dành cho chúng tôi!".

Trưởng nhóm Taeyeon cũng chia sẻ cảm xúc của mình trên Instagram.

Trưởng nhóm Taeyeon đã đăng tải trên Instagram như sau: "Đây đã là kỉ niệm 13 năm của Girls' Generation rồi! Chúc mừng và cảm ơn các SONE vì đã luôn ở bên chúng tôi một thời gian dài như vây và tất cả các thành viên mà tôi yêu quý. Tôi có thể ngồi ở đây và nhìn lại hành trình đã đi qua với những người mà tôi có thể chia sẻ mọi thứ cùng khiến tôi càng thêm trân trọng cuộc sống. Họ là những người đáng quý và tôi rất biết ơn vì tất cả. Girls' Generation sẽ không bao giờ kết thúc và chúc mừng cho nhiều ngày hạnh phúc nữa mà chúng ta sẽ có với nhau. Hãy cảm thấy biết ơn hiện tại và luôn hạnh phúc nhé SONEs!"

Theo Thanh Thùy/SKCĐ