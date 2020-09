Chân dung người đàn ông gốc Việt vì gọi hơn 1000 cuộc điện thoại đến 911 mời mua chả giò

Your browser does not support HTML5 video.

Tài xế container đột nhiên đi lùi khiến 2 người đi xe máy đằng sau đuôi xe tử vong thương tâm

Khi đến khúc cua không biết vì nguyên nhân gì mà tài xế container đột nhiên cho xe dừng rồi sau đó lùi lại khiến 2 người đi xe máy đằng sau không kịp trở tay bị cuốn vào gầm xe rồi tử vong thương tâm.