Gợi ý 4 item cực hợp với màu tím mộng mơ trendy hè năm nay

Màu tím mộng mơ là màu sắc trendy nhất hè năm nay, khắp thảy các shop đều đã nhanh chóng cập nhật quần áo với màu này. Tuy nhiên, có một vấn đề nho nhỏ là màu tím lại không quá thân thiện trong khoản phối đồ, nếu sơ ý trang phục của bạn có thể trông "sến sẩm", lỗi mốt.

Dù vậy, nếu bạn tinh ý thì vẫn có một vài item cực hợp với màu tím lilac mộng mơ trendy này nhé. Hãy phối áo tím với ít nhất 4 món đồ dưới đây để tạo nên một set đồ hài hòa, tươi tắn và chuẩn xu hướng năm nay nhé.

Quần bò





Quần bò hay quần denim là một item có thể phù hợp với hầu hết mọi kiểu trang phục. Nếu áo tím có hơi rực rỡ, nổi bật thì màu xanh quần bò sẽ giúp set đồ trở nên nữ tính, nền nã hơn hẳn.

Bạn có thể diện áo tím với bất kì kiểu quần bò nào, từ quần denim ống suông đến quần skinny. Nếu bạn muốn có một set nữ tính, ngọt ngào hơn chút thì hãy thay thế với chân váy denim nhé.

Quần màu trắng/be

Do áo tím có màu sắc khá nổi bật, thế nên những cô nàng sành điệu thường phối áo tím với quần có màu trắng/be. Sự kết hợp này sẽ giúp cân bằng sắc tím nổi bật, đem đến vẻ ngoài nền nã, dịu dàng.

Hãy kết hợp áo tím với quần short gam màu trắng/be nếu bạn muốn có một set đồ street style tinh nghịch, năng động. Còn nếu muốn diện đồ tím trendy tới văn phòng, hãy mix áo sơ mi tím với quần dài có màu trắng/be để tăng điểm trang nhã, thanh lịch nhé.

Quần đen ống suông

Quần đen ống suông cũng là một item cơ bản nhưng lại có thể khiến set đồ trở nên sang chảnh hơn hẳn. Màu tím khá nổi bật nên bạn hãy diện quần đen để cân bằng trang phục, vừa hợp mốt vừa thần thái hết mực.

Nếu lo ngại set đồ hơi "nhạt nhẽo" thì hãy phối với quần đen với đường chỉ độc đáo để thêm phần trendy, thời thượng.

Chân váy trắng

Áo tím có thể không hợp với các loại chân váy hoa nhưng lại vô cùng hợp với chân váy trắng. Màu trắng là một gam màu trung tính, rất phù hợp để khiến tổng thể set đồ trở nên hài hòa, trang nhã hơn.

Diện chân váy trắng suông với áo tím mộng mơ để có một set đồ chỉn chu, thanh lịch để mặc đi làm nhé. Hoặc nếu bạn muốn lên đồ street style, chân váy trắng ngắn mix cùng áo croptop hoặc áo sơ mi tím lilac là một lựa chọn hoàn hảo, giúp bạn có một set đồ nữ tính, dịu dàng.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Linh Chi/SKCĐ