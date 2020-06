Gợi ý 4 kiểu chân váy được gái Pháp ưng hết mực, thảo nào sang chảnh thanh lịch mọi lúc

Mùa hè nóng nực nên những item như váy liền hay chân váy được chị em ưu tiện diện hơn hẳn. Dù vậy nếu không biết chọn kiểu chân váy thì các nàng dễ phô ra nhược điểm, chưa kể còn vô tình lỗi mốt kém sang. Bởi vậy chị em nên sắm ngay 4 kiểu chân váy được gái Pháp ưng hết mực sau đây, thảo nào các nàng ấy cứ diện chân váy lên là sang chảnh thanh lịch vô cùng.

Chân váy chấm bi

Họa tiết chấm bi đang rất được những cô nàng sành điệu lăng xê hè này, bởi chúng không bao giờ lỗi mốt và còn khiến set đồ trở nên bắt mắt hơn hẳn. Kiểu chân váy chấm bi kinh điển này được phụ nữ Pháp si mê suốt năm này qua năm khác bởi chúng giúp người diện thần thái, thanh thoát hơn hẳn.

Do chân váy chấm bi có họa tiết là một item khá nổi bật, chị em nên chọn mix với những kiểu áo đơn giản hay có gam màu trung tính. Với công thức diện như vậy chắc chắc bạn sẽ có một bộ trang phục hút mắt và hợp xu hướng rồi.

Chân váy lụa

Chị em ở Việt Nam còn khá e dè với chân váy lụa nhưng thực chất item này lại rất được gái Pháp ưu ái. Chân váy lụa thực chất có quá nhiều điểm xứng đáng để chị em sắm ngay một chiếc, đảm bảo style tăng hạng vèo vèo.

Chân váy lụa có chất liệu mỏng nhẹ, mát mẻ, vô cùng thích hợp diện vào mùa hè oi bức; chưa kể item này còn tăng độ sang chảnh cho trang phục lên vài bậc. Những nàng theo đuổi style thanh lịch, tinh tế nên cân nhắc sắm ngay một chiếc váy lụa mềm mịn nhé.

Chân váy hoa

Nhắc đến hè mà thiếu chân váy hoa thì quả là một điều thiếu sót. Những chiếc chân váy hoa là item quan trọng trong tủ đồ hè của các nàng sành điệu nước Pháp, bởi chúng khiến người diện có một vẻ ngoài nữ tính, ngọt ngào hơn hẳn.

Phụ nữ Pháp ưng ý nhất kiểu chân váy hoa phối màu nhã nhặn hoặc hoa nhí, khi diện lên càng tăng vẻ thanh lịch, trang nhã cho người mặc.

Chân váy denim ngắn





Chất liệu denim luôn đem lại vẻ ngoài cá tính, bụi bặm cho người diện, hơn nữa còn khiến họ trông quyến rũ, mạnh mẽ hơn hẳn. Dưới bàn tay tinh tế của con gái Pháp, chân váy denim ngắn đã tạo nên những set đồ mang đậm nét cổ điển, thanh lịch bất ngờ.

Chân váy denim ngắn màu xanh là item căn bản nhất, tuy nhiên nếu mua màu trắng/đen cũng có thể khiến set đồ trở nên thú vị hơn hẳn. Đừng quên sơ vin gọn gàng để khoe eo cong thon thả, hoặc phối cùng thắt lưng để có vẻ ngoài vừa chỉn chu vừa trendy.

Theo Linh Chi/SKCĐ