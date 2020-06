Gợi ý 5 kiểu trang phục diện cực hợp sneaker cho ngày hè năng động

Trong thời trang , quả thực những món đồ càng nhỏ thì lại càng có "võ", chỉ cần một nét chấm phá nho nhỏ cũng có khiến set đồ nổi bần bật. Việc lựa chọn một đôi giày dép hợp lý có thể khiến nâng tầm cả set đồ, khiến các nàng trở nên sành điệu và trendy hơn hẳn đấy. Hãy bỏ túi 5 kiểu trang phục diện cực hợp sneaker để có style ngày hè năng động, cá tính.

Áo sơ mi và quần ống rộng

Áo sơ mi và quần ống rộng là 2 item rất được chị em ưu ái vào mùa hè bởi chúng vừa có thể che nắng gắt mùa hè vừa khiến chị em trông chỉn chu, lịch sự hơn, có thể diện ngay cả khi đi làm.

Công thức này khá đơn giản, ghi điểm ở sự thoải mái, phóng khoáng, đặc biệt nếu kết hợp cùng đôi giày sneaker trắng thì đảm bảo có ngay 1 set đồ ưng ý. Chị em cứ diện theo công thức này mà xem, set đồ này không chỉ giúp chân dài ra vài tấc mà còn tăng hạng thần thái ầm ầm.

Váy liền dáng dài





Những chiếc váy liền dáng dài rất được những nàng "bánh bèo" ưa thích bởi chúng khiến người diện có vẻ ngoài nhu mì, nữ tính. Để cân bằng sự nữ tính, nhiều cô nàng sành điệu đã áp dụng công thức váy dài mix với sneaker để khiến tổng thể trang phục hài hòa hơn.

Việc mix váy với giày sneaker sẽ khiến chị em trông năng động, sporty hơn hẳn mà vẫn đảm bảo giữ được nét thướt tha, thanh lịch. Tất nhiên lựa chọn tốt nhất sẽ là 1 đôi sneaker trắng, tuy nhiên bất kì đôi giày nào cũng có thể với cùng váy rồi.

Váy hai dây Là một item quá đỗi dịu dàng, nhiều nàng chắc hẳn sẽ nghĩ rằng váy hai dây chẳng thể nào mix cùng đôi giày sneaker được. Giày thể thao thường mang lại cảm giác có chút "hầm hố" hơn, chẳng thể hợp với váy hai dây như giày búp bê hay sandal được. Tuy nhiên điều này không phải cũng đúng nha, hãy thử một lần chơi trội mix&match váy hai dây cùng giày sneaker xem. Những đôi giày có phần mềm mại như Converse hay Vans sẽ là lựa chọn phù hợp đấy, đảm bảo kiểu mix này sẽ khiến chị em vừa ngọt ngào nữ tính, vừa trẻ trung, thời thượng.

Áo phông và chân váy suông

Chân váy suông luôn được những nàng theo style thanh lịch, sang chảnh lăng xê hết mực. Dù có mix chân váy suông với áo sơ mi, áo kiểu hay croptop thì người diện vẫn giữa được vẻ ngoài tinh tế, sang chảnh.

Để set đồ không bị nhạt nhòa, đơn điệu, chị em hãy mix cùng một đôi sneaker và khoác thêm áo khoác mỏng nhé. Điều này sẽ giúp tổng thể trang phục trông năng động, trẻ trung hơn đấy.

Áo thun và quần jeans

Áo thun và quần jeans là 2 item thời trang quá đỗi cơ bản và thân thuộc, tuy nhiên đây cũng chính là điều khiến style chị em trở nên mờ nhạt, đơn điệu. Dẫu vậy, nếu chị em biết cách thêm thắt bằng đôi giày sneaker cực thời thượng thì vẻ ngoài sẽ trở nên ấn tượng, tươi tắn hơn rất nhiều.

Để set đồ thêm phong phú, chị em nhớ diện thêm những món phụ kiện khác như túi xách, kính râm,... Một chiếc túi xách nhỏ với kiểu dáng độc đáo sẽ giúp tổng thể trang phục bắt mắt, nổi bật hơn đấy.

Gợi ý diện giày sneaker phù hợp mọi lúc mọi nơi. Clip: Valeria Lipovetsky

Theo Linh Chi/SKCĐ