Gợi ý 6 mẫu mũ cói đi biển du lịch được giới sành điệu lăng xê hết mực hè này

Nhắc đến mùa hè là không ít người cảm thấy rộn ràng, nôn nóng muốn được đi du lịch, khám phá. Tuy nhiên do tiết trời khá nắng gắt, oi bức, một trong những item chị em không thể thiếu là mũ cói. Dưới đây là 6 mẫu mũ cói đi biển du lịch được giới sành điệu lăng xê hết mực mùa hè này, chị em nên sắm sửa nhanh để có set đồ đi biển ưng ý.

Mũ cói vành cụp

Mũ cói vành cụp được nhiều chị em ưu ái bởi nét cổ điển, xưa cũ item này đem lại. Phần vành cụp giúp người diện có vẻ ngoài thanh lịch, cổ điển nhưng không kém phần thời thượng.

Để điện đẹp phụ kiện này, chị em hãy lựa chọn kiểu trang phục nữ tính, ngọt ngào như áo sơ mi tay bồng, mix cùng chân váy suông hoa nhí dễ thương. Nhờ đó chị em sẽ có set đồ vừa yểu điệu, vừa nữ tính hết mực.

Mũ cói lưỡi trai

Mũ cói lưỡi trai là item rất phù hợp cho những nàng năng động, cá tính. Kiểu mũ này khá gọn nhẹ, dễ dàng mang đi du lịch, thường không có phần chóp nên sẽ khá thoáng mát, nhẹ nhàng.

Khác với những kiểu mũ cói khác, chị em có thể thỏa sức phối mũ cói lưỡi trai với những set đồ năng động như quần suông ống rộng, sơ mi oversize. Các nàng nên chọn mũ cói tiệp màu với trang phục để có tổng thể hài hòa, trang nhã.

Mũ cói rộng vành

Mũ cói rộng vành thoạt nhìn có vẻ hơi "quá" nhưng lại rất được những cô nàng thời thượng ưa thích. Khi đội kiểu mũ cói này, chị em không còn lo bị ánh nắng mặt trời làm ảnh hưởng tới làn da nữa, quả thực là lựa chọn hoàn hảo với những chuyến du lịch hè này.

Chị em nên mix mũ cói rộng vành với những trang phục ngày hè như váy maxi, jumpsuit, ngay cả những bộ áo tắm 1 mảnh hoặc bikini quyến rũ cũng rất hợp rơ. Mũ cói rộng vành sẽ giúp người diện có vẻ ngoài sang chảnh, gợi cảm nữ tính.

Mũ cói tai bèo

Mũ cói tai bèo là sự kết hợp hoàn hảo giữa dáng mũ tai bèo trẻ trung và chất liệu cói năng động ngày hè. Mũ cói này có kiểu dáng dịu dàng, nữ tính, rất hợp để kết hợp với những chiếc váy hoa nhí dễ thương hay váy maxi sặc sỡ. Hơn thế nữa, phần dây buộc mũ còn khiến chị em có gương mặt thon gọn, đáng yêu hơn hẳn.

Mũ cói vành tua rua

Những chiếc mũ cói vành tua rua khiến chị em có vẻ ngoài bụi bặm, năng động hơn. Khi các kiểu mũ cơ bản khiến chị em cảm thấy nhảm chán, mũ cói vành tua rua là lựa chọn đúng đắn để làm mới lạ style của bản thân.

Mũ cói này có vành độc đáo nhưng vẫn rất mềm mại, nữ tính, chị em tha hồ diện với nhiều set đồ khác nhau mà không hề nhàm chán.

Mũ cói vành ngang

Mũ cói vành ngang là lựa chọn an toàn cho những chị em không quá "mạnh tay" về khoản mix&match. Kiểu mũ này vừa đủ để che nắng gắt, vừa giúp các nàng có vẻ ngoài hiện đại, trẻ trung.

Thiết kế mũ cói vành ngang khá đơn giản, không cầu kì, chị em có thể thoải mái diện mà không lo bị dìm chiều cao. Hơn nữa kiểu mũ cói này cũng hợp rất nhiều kiểu đồ, từ basic năng động tới điệu đà váy vóc, chị em tha hồ "biến hóa" với đủ phong cách.

Theo Linh Chi/SKCĐ