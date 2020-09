Cô nàng 9X mê mẩn bánh mì nguyên cám mix trái cây cho bữa sáng Eat clean tiện lợi, đủ chất

Bánh mì nguyên cám ăn kèm trái cây là một trong những cách kết hợp kinh điển được nhiều người lựa chọn. Bánh mì khô, bùi kết hợp một chút bơ hạt hoặc sữa chua và trái cây tươi ngọt cho món ăn dễ chịu, hài hòa và đầy đủ tinh bột cũng như vitamin.

Bạn đọc Tiên An (SN 1991, Bình Dương ) với kinh nghiệm ăn Eat Clean từ tháng 5/2020 thường xuyên kết hợp bánh mì nguyên cám và trái cây tươi thành bữa ăn lành mạnh không chỉ dùng cho bữa sáng mà có thể là bữa ăn nhẹ trước tập.

Cùng xem Tiên An mix bánh mì nguyên cám với trái cây tươi ngon mắt ngon miệng ra sao.

Trái: Bánh mì đen mix bơ hạt điều mix trứng luộc mix hạt điều

Phải: Bánh mì đen mix bơ hạt điều vs trái cây 224 kcal

Trái: Bái mì mix bơ hạt điều và việt quất, kiwi

Phải: Bánh mì yến mạch, trứng trần và bơ 269kcal

Trái: Bánh mì yến mạch với bơ hạt điều chuối, dâu và trái bơ

Phải: Bánh mì yến mạch mix trứng ngâm tương mix ½ trái bơ và vài quả bluebessries

Bánh mì yến mạch được quết sữa chua hoặc bơ đậu phộng ăn kèm chuối, kiwi

Trái: Bánh mì quết bơ hạt điều kết hợp dâu tây và chuối

Phải: Bánh ăm kèm kale mix củ cải đỏ mix ức gà mix chà bông nấm và táo, chuối

Bánh mì quết chút bơ ăn cùng dâu tây hoặc đem nướng giòn ăn cùng thanh long, kiwi

Bánh mì quết bơ hạt ăn kèm chuối, dây tây và cherry

Chuối là nguyên liệu hòa hảo để ăn kèm với bánh mì nguyên cám

Quả chuối thái lát ăn kèm bánh mì được quết bơ thật thơm ngọt làm sao

Ngoài chuối, cô nàng Tiên An còn thích kết hợp bánh mì nguyên cám và dâu tây

